El día que cambió la vida de Eugenio Derbez: así recordó el estreno de “No se aceptan devoluciones”

Eugenio Derbez triunfó en Hollywood hace siete años (IG: ederbez)

El actor Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos para recordar el estreno de No se aceptan devoluciones, la película que le cambió la vida.

“Hoy hace 7 años, se estrenó en USA Instructions Not Included (No Se Aceptan Devoluciones). Recuerdo que cuando me empezaron a llegar las fotos de todos ustedes en las salas de cine, no lo podía creer”, comentó Derbez.

Con esta imagen Eugenio recordó el estreno de "No se aceptan devoluciones" en EEUU

“No tenía ni idea de que ese día cambiaría el resto de mi vida y de mi carrera. Cada que vuelvo a ver las fotos, me sigo llenando de emoción y agradecimiento”, añadió en su post en donde subió una foto junto a Loreto Peralta, la protagonista de la historia, así como algunas de las largas filas de personas a las afueras de los cines para ver la película aquel 30 de agosto de 2013.

No se aceptan devoluciones, la ópera prima de Eugenio Derbez, no sólo es la película más taquillera en México en toda la historia, en Estados Unidos recaudó en su fin de semana de estreno casi 8 millones de dólares, algo jamás visto para una producción en español.

En todo el mundo, la película de Eugenio Derbez recaudó poco más de 100 millones de dólares.

Gracias al buen recibimiento de la película, Derbez logró atraer la atención de Hollywood, en donde ya ha realizado otras producciones como Hombre al agua y Cómo ser un latin lover.

Eugenio Derbez ya ha realizado varias producciones en Hollywood (IG: eugenioderbez)

Entre venganzas familiares

Si bien el post de Derbez acerca de la película obtuvo más de 200,000 “me gusta”, no fue ese el tema que más dio de qué hablar alrededor del actor y comediante.

Lo que acaparó la atención, al menos en redes sociales, fue su “enfrentamiento” con Aislinn Derbez que terminó en “venganza”.

Todo comenzó cuando Aislinn captó a Eugenio en un momento muy íntimo: mientras tomaba una siesta “involuntaria” en un sofá. La joven notó a su padre dormido mientras, se suponía, revisaba su celular.

Sin dudarlo, Aislinn comenzó a grabarlo y compartió el clip en TikTok.

Aislinn exhibió a su padre en TikTok durante una siesta "involuntaria"

La actriz llegó a hacerle un close up a su papá, quien entonces reaccionó todavía adormilado e incrédulo ante lo que había hecho su hija.

“¿No que estabas trabajando?”, le preguntó Aislinn en voz baja a su padre, quien en ese momento abrió los ojos para decir: “Chale, estoy cansado. Déjame en paz, qué estúpida, estoy cansado”.

Aislinn hizo referencia a que a su padre ya se le estaba notando la edad, por lo que él advirtió que habrá venganza.

“Cuál edad, me voy a vengar de ti, te voy a agarrar dormida para que vean lo que es canela”.

La venganza llegó pronto, pues Eugenio captó un agujero en un calcetín de Aislinn.

El comediante contraatacó luego de que su hija lo exhibiera en TikTok

La actriz notó que su padre la grababa y le preguntó si se estaba vengando.

“Por supuesto que me estoy vengando, para que se te quite”, le respondió. “Pa’ qué oso”, le dijo Aislinn.

“Ayer me agarró dormido y se burló de mí que ya estaba yo anciano porque me quedé dormido”, explicó Derbez a sus seguidores.

“Aquí la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines, muerta de hambre ya cómprate unos calcetines nuevos”, añadió Eugenio.

