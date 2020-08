“No puedo discutir frente a mi hija”: Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cuentan cómo resuelven sus problemas de pareja

(Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas en la farándula mexicana. Durante los ocho años de su matrimonio los hemos visto convertirse en padres de Aitana y hasta consolidar una gran familia al lado de los hijos mayores del comediante, pero en medio de este en torno no faltan los conflictos, que ellos mismos explicaron cómo los sobrellevan.

Fue la vocalista de Sentidos Opuestos quien ventiló que prefiere evadir las peleas con su esposo para que su hija de seis años no sea testigo de un ambiente hostil.

La cantante resaltó que creció en medio de las peleas de sus padres, quienes no tenían la suficiente comunicación para resolver sus problemas.

“Mis papás o no se dirigían la palabra o era a pleito, gritos, discusiones, llanto, era lo normal en nuestra casa, era un ambiente hostil”, reveló Alessandra Rosaldo en un video para su canal de YouTube sobre cómo manejar las discusiones de pareja frente a los niños.

Así resuelven Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez sus peleas

“Crecimos viendo el amor o lo que era normal para nosotras era bastante hostil, seco, no era amoroso”, confirmó la hermana de la estrella mexicana.

Fue justo esta conducta y entorno el que impulsó a Alessandra a buscar un cambio para educar a su hija y a partir de su historia ahora evita los conflictos para no enturbiar el ambiente familiar.

“Tengo esta tendencia de por no querer repetir la historia de mis papás, en la discusión me voy, huyo de la discusión, hago todo lo opuesto a mis papás y me voy”, recalcó.

“No puedo discutir frente a mi hija, no lo puedo repetir”, recalcó la cantante 48 años.

Eugenio Derbez resaltó que justamente esto no les permite llegar a una conciliación dentro de la pareja: “No hay conexión, todo se queda a la mitad”.

El mismo comediante, junto con una especialista, resaltó que los conflictos en la pareja pueden verse como “negociaciones del amor” que no interfieran con la educación de los menores de edad.

“Tiene que haber negociaciones del amor y todo está en el tono... yo creo que si nos escuchamos debe haber un nivel en el que no sea angustiante para tu hijo escucharlos ponerse de acuerdo, llámese discusión”, resaltó.

Recordó que él creció en un hogar amoroso en el que existían las peleas, pero siempre dando prioridad al amor y el sentido del humor de sus padres, la actriz Silvia Pinal y el publicista Eugenio González Salas.

“Tenían muy buena relación, se peleaban de vez en cuando pero no me acuerdo nunca haber visto un conflicto fuerte entre mis papás. Sólo una vez, tengo un vago recuerdo de que algo pasaba, estaba muy chiquito, eran las tres de la mañana y percibí algo de tensión, pero en ningún momento los vi pelear, nunca los vi pelear”, añadió el comediante mexicano.

Las especialistas invitadas por Alessandra al panel recomendaron entablar discusiones saludables sólo para negociar, no buscar tener la razón sobre su pareja.

El noviazgo entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzó hace 14 años y aunque tuvo sus altibajos, llegaron al altar en el verano del 2012.

Aunque ambos han dado detalles de su relación, es la cantante quien ha abierto su corazón para confesar el profundo amor que tiene por su compañero de vida y padre de su única hija Aitana.

En su canal de YouTube respondió a 100 preguntas de sus seguidores para que la conocieran mejor, en esta ocasión se refirió de una forma muy emotiva hacia Eugenio Derbez.

La cantante y actriz mencionó que le atrae mucho el cuerpo del comediante: “Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”.

Añadió que le gustan varios aspectos de su relación con el humorista mexicano, pero especialmente su forma de desenvolverse en la vida.

