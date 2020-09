Conmoción en Reino Unido por la inesperada muerte de una estrella de “Britain’s Got Talent”

Ian Royce (Foto: Shutterstock, Grosby Group)

Ian Royce, ex concursante del popular reality “Britain’s Got Talent”, falleció a los 51 años de neumonía severa y falla orgánica múltiple, reportó el diario The Sun. En 2019, había revelado que el jurado y creador del show, Simon Cowell, lo ayudó económicamente para que tratara su adicción al alcohol.

La familia Royce confirmó la triste noticia en un comunicado publicado a través de Twitter en la noche británica.“Es con nuestro mayor pesar que tenemos que contarles todo lo que Ian falleció hoy de una neumonía severa y falla orgánica múltiple”. “No sufrió y estuvo rodeado de amigos y familiares. Dio una buena pelea, pero ahora está en un lugar mejor”.

El año pasado, el artista admitió que estaba luchando contra el alcoholismo, y un amigo creó una página de GoFundMe para recaudar £ 20.000 para que ingresara en el centro de rehabilitación The Priory.

En un video, Ian, que había admitido considerar quitarse la vida, pedía ayuda desesperamente: “Por favor, por favor, necesito algo de esperanza”.

Los anfitriones de BGT Anthony McPartlin y Declan Donnelly donaron cada uno £ 2.500. Simon Cowell y Robbie Williams también estuvieron entre los donantes. Ian confirmó que estaría completando un programa de 28 días en octubre del año pasado, escribiendo: “Camino a rehabilitación. Muchas gracias a todos por su ayuda”.

Williams, de 45 años, quien fue juez en The X Factor en 2018, dijo: “Amigo, estoy feliz de pagar por tu rehabilitación, considéralo hecho. Todos te apoyamos”. El también cantante Olly Murs, que quedó en segundo lugar en “The X Factor” en 2009, también se comprometió a aportar dinero en la página GoFundMe: “Royce, mantente fuerte, amigo”.

También agradeció a sus amigos famosos por su apoyo, afirmando que le habían “salvado la vida”.

“Estoy muy agradecido con tantos por salvarme la vida ... Muchas gracias a todos y a mi increíble novia @SimonCowell @antanddec @robbiewilliams @ollyofficial gracias por una luz ...”, compartió en un mensaje desde su cuenta de Twitter.

“Solo quería que todos sepan que mis primeros 28 días de tratamiento han llegado a su fin y que me iré al extranjero durante los próximos 3 meses para continuar mi tratamiento y realmente trabajar en mí y en los problemas que han estado enterrados profundamente durante 40 años”, explicó el humorista inglés tras salir del centro médico.

Ian también se disculpó con cualquiera que hubiera sido afectado por sus adicciones, antes de agradecer a quienes le habían mostrado apoyo y compasión en sus momentos más duros. “He jodido a lo grande en muchas áreas de mi vida y quiero disculparme con todos los que se vieron atrapados en mi ’locura’”.

“Quiero agradecer a todos los que me apoyaron económica y emocionalmente. Sé que esta es mi última oportunidad de vida después de haber estado cerca de la muerte más de una vez”, dijo el año pasado, según recogió el tabloide Daily Mail.

