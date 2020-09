“Cobra Kai”: los actores originales y los nuevos talentos en el exitoso renacimiento de “Karate Kid”

"Cobra Kai" está protagonizada por William Zabka y Ralph Macchio (Shutterstock)

Después de casi 30 años, Ralph Macchio y William Zabka repitieron sus papeles de “Karate Kid” para “Cobra Kai”. La serie, que ahora está disponible en Netflix, retoma a sus personajes como adultos y reaviva su rivalidad en pantalla.

El spin off de “Karate Kid” ha sido un impulso para las carreras de Macchio y Zabka, quienes se enfrentan una vez más como rivales eternos como Daniel LaRusso, quien intenta luchar por mantener el equilibrio en su vida sin la guía de su mentor, el Sr. Miyagi, y Johnny Lawrence, que busca su redención. Pero la serie, cuyas dos primeras temporadas debutó en Netflix a nivel mundial el 28 de agosto, también ha dado lugar a un renacimiento de la carrera de Martin Kove, el actor de carácter que interpreta al antagonista más memorable de la franquicia, el sensei John Kreese.

En una entrevista con The Independent, Macchio explicó cómo la nueva serie retoma ese mismo ambiente nostálgico. “Karate Kid es una de las películas de esa época, supongo que ’Volver al futuro’ sería la otra, que realmente ha resistido la prueba del tiempo de la cultura pop“, dijo. “Es como la mejor hamburguesa con queso que jamás hayas probado y puedes volver a probarla”.

La secuela de "Karate Kid" está disponible en Netflix

Las temporadas 1 y 2 de “Cobra Kai” primero estuvo en YouTube y ahora se transmite con gran éxito en Netflix, al igual que las tres películas de la franquicia.

La primer entrega presentó a Robbie (Tanner Buchanan) como el hijo perdido de Johnny Lawrence (William Zabka). Robbie se acerca a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y comienza a entrenar con él pero pierde el torneo de karate ante Miguel Diaz de “Cobra Kai” (Xolo Maridueña). Lawrence intenta cambiar su vida pero se lleva una desagradable sorpresa cuando su antiguo sensei John Kreese (Martin Kove) regresa repetentinamente. La temporada dos culminó con Robbie y Miguel peleando nuevamente en la escuela secundaria con un desenlace inimaginable.

"Cobra Kai" tendrá una tercera temporada por Netflix

Con respecto a la fecha de estreno de la tercera temporada, Netflix ha confirmado que no llegará hasta el 2021. Se espera que para la siguiente parte también se integre un nuevo personaje clave en la historia. Podría aparecer Elizabeth Shue, que interpretaba a Ali, la chica que se disputaban Johnny y Daniel en la primer película. Sin embargo, no se sabe si será la misma Shue quien repetirá su rol en la serie, pero Ali ha sido referenciada repetidamente a lo largo de las dos temporadas de “Cobra Kai” y el personaje de Johnny admitió que “nunca la ha superado”.

Quiénes son los actores originales y los nuevos talentos de “Cobra Kai”:

Ralph Macchio como Daniel LaRusso

Ralph Macchio como Daniel LaRusso en "'Cobra Kai" (Shutterstock)

Desde “My Cousin Vinny” hasta “Ugly Betty”, Macchio ha participado en varios proyectos galardonados a lo largo de los años. Pero el actor siempre será conocido por su papel de Daniel LaRusso, también conocido como Daniel-san de “Karate Kid”. Macchio protagonizó las tres películas de la franquicia original: “Karate Kid”(1984), “Karate Kid Part II” (1986) y “Karate Kid Part III” (1989). La primera película fue aclamada por la crítica y se convirtió en una de las más taquilleras de 1984. También le valió a Pat Morita, quien interpretó al mentor de Daniel, el Sr. Miyagi, una nominación al premio de la Academia de Hollywood como Mejor Actor de Reparto.

En “Karate Kid”, el personaje de Macchio es un chico de secundaria de 17 años. Pero tenía en realidad 23.

El actor, ahora de 58 años, más recientemente tuvo un papel recurrente en el drama de TV “The Deuce” de HBO. Macchio también hizo apariciones especiales en “How I Met Your Mother”, “Psych”, “Ugly Betty”, “Happily Divorced” y “Entourage”.

William Zabka como Johnny Lawrence

William Zabka como Johnny Lawrence en "Cobra Kai"

El actor, de 54 años, coescribió el cortometraje “Most” de 2003, que fue nominado como Mejor Cortometraje de Acción en Vivo en los Premios de la Academia de 2004. Zabka interpretó a “Chas” en la comedia de los 80 de Rodney Dangerfield “Back to School” y a Rick en “Hot Tub Time Machine”. Zabka, cinturón negro de la vida real en Tang Soo Do, también apareció en las películas de los 80 “Just One of the Guys” y “National Lampoon’s European Vacation” y tuvo un papel recurrente en la serie “How I Met Your Mother”.

William actualmente protagoniza la reboot de “Karate Kid”, junto a Ralph, y repite su papel de Johnny. En el programa, que tiene una tercera temporada confirmada, su personaje es ahora un hombre que busca la redención al reabrir el infame dojo de karate “Cobra Kai”.

Martin Kove como John Kreese

Martin Kove como John Kreess en "Cobra Kai" (Shutterstock)

Una auténtica estrella de televisión en la década de 1980, Kove pasó a papeles de acción en la pantalla grande en películas como “Steele Justice” y “Rambo: First Blood Part II”. Pero fue su turno de villano como un veterano de Vietnam convertido en maestro de artes marciales en “Karate Kid” de 1984, así como sus secuelas en 1986 y 1989, lo que lo convirtió en su papel cinematográfico más conocido y en algo que se convirtió en una “maldición” para él.

Desde su apogeo en la televisión y el cine, el actor de 74 años se ha forjado una sólida carrera, pero Kove todavía es detenido por la calle por fans que a menudo le citan sus líneas de la película. John Kreese puede ser su personaje más reconocible, pero el actor tiene más de 225 créditos en cine y televisión.

Randee Heller como Lucille LaRusso

Randee Heller interpreta nuevamente a Lucille LaRusso

Heller inició su carrera en los 70 cuando protagonizó la comedia estadounidense “Soap”. Pero se hizo famosa internacionalmente cuando interpretó a la cariñosa madre de Daniel, Lucille, en “Karate Kid”. En estos días es más conocida por trabajar en la pantalla chica. Ha tenido papeles en “The Mentalist”, “Desperate Housewives” y es reconocida por el público por interpretar a la secretaria de Don Draper, Miss Blankenship, en “Mad Men”.

Xolo Maridueña como Miguel Diaz

Xolo Mariduena como Miguel Diaz en "Cobra Kai" (Shutterstock)

Antes de ser el primer miembro de la escuela de karate Cobra Kai de Johnny Lawrence, Xolo Maridueña interpretó a Victor Graham en “Parenthood” de NBC. Cuando no está pateando traseros en el dojo, el actor también le da voz a Zaid Antonius en la serie animada “Cleopatra in Space”.

El actor de 19 años también parece ser amigo de la vida real de Jacob Bertrand, quien interpreta a Hawk en la serie. En su cuenta de Instagram (@xolo_mariduena) comparte muchas fotos con sus compañeros de elenco y del detrás de escena del programa.

Tanner Buchanan como Robby Keene

Tanner Buchanan como Robby Keene en "Cobra Kai"

Tanner Buchanan, de 21 años, es quizás mejor conocido por interpretar a Leo Kirkman en “Designated Survivor”, serie protagonizada por Kiefer Sutherland. El joven actor también actuó como estrella invitada en “Grey’s Anatomy”, “The Goldberg”, “Girl Meets World”, “Game Shakers”, “Fuller House” e interpretó a Jack Downey en “The Fosters”. No es ajeno a la pantalla grande, Buchanan interpretó a Connor Lawson en “Max Winslow and the House of Secrets” de 2019.

Buchanan aprendió algo de karate para la temporada 1 y algo más la temporada siguiente. Para la temporada 3 introdujo nuevos movimientos en su repertorio, aunque todavía no llegaron a la pantalla. “Hay un par de movimientos que aprendí que fueron realmente geniales. Algunos estarán en la temporada 3, otros no, pero fue divertido aprenderlos”.

“Definitivamente todos mejoramos mucho y tratamos de poder hacer la mayoría de nuestras acrobacias y peleas”, dijo Buchanan. “De esa manera, resulta más real. De esa forma podrás ver nuestras caras en cada escena. Hemos entrenado muy, muy duro para llegar a un buen punto en el que podamos hacer la mayoría de las cosas”, declaró a Showbiz Cheat Sheet.

Mary Mouser como Samantha LaRusso

Mary Mouser como Samantha LaRusso

Mary Mouser, de 24 años, tuvo varios roles de alto perfil antes de unirse a la familia “Cobra Kai”. Mouser interpretó a Karen Grant en “Scandal”, Lacey Fleming en “Body of Proof”, Sarah Lewis en “The Fosters”, Kelly Gibbs en “NCIS” y Mary Jones en “Freakish”. La intérprete nativa de Arkansas, ya tiene 55 créditos a su nombre y, según IMDB, es la mejor amiga de su coprotagonista de Cobra Kai, Tanner Buchanan.

Jacob Bertrand como Hawk

Jacob Bertrand como Hawk, William Zabka como Johnny Lawrence y Xolo Mariduena como Miguel Diaz

El actor detrás de Hawk es mejor conocido por interpretar al personaje principal en la serie “Kirby Buckets” de Disney. A los 20 años, Jacob Bertrand ya tiene una cantidad impresionante de créditos, que incluyen protagonizar la película de Disney Channel “The Swap”, aparecer en “Ready Player One” e interpretar a Henry Forman en “Marvin Marvin” de Nickelodeon.

Paul Walter Hauser como Raymond/Stingray

Paul Walter Hauser como Stingray

Paul Walter Hauser es todo una estrella consagrada y ha actuado con los mejores de la industria. El actor no solo agregó una gran cantidad de humor a la segunda temporada de “Cobra Kai”, sino que mostró su gran talento para la actuación como el personaje principal en “Richard Jewell” de 2019 y bajo las órdenes del gran Clint Eastwood. Hauser también trabajó en “I, Tonya”, “BlacKkKlansman”, " Kingdom”y “Da 5 Bloods”.

