“Era muy controladora”: Aislinn Derbez habló de los problemas en su matrimonio con Mauricio Ochmann

Una vez que ya es un hecho la ruptura definitiva entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, pues él ya solicitó el divorcio ante las autoridades de Estados Unidos, la actriz reconoció algunas actitudes negativas que tuvo y que se tradujeron en problemas para su matrimonio.

“Me di cuenta que yo era muy controladora, que quería controlar que todo fuera bien a unos niveles excesivos”, confesó, según información que transmitió el programa matutino Hoy.

“Entonces todo me empezó a salir al opuesto. Todo lo que yo no quería que me pasara me empezó a pasar”, añadió la hija de Eugenio Derbez.

Un punto importante en el que ha estado trabajando la actriz es en su amor propio.

“Uno nunca sabe lo que significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar a mí misma, con ese amor que le tenía a mi propia hija, a mi familia, a mi esposo en ese momento. Yo dije ‘¿por qué si puedo amar a estas personas no lo puedo hacer conmigo?’”.

Ochmann y Derbez siempre fueron abiertos al hablar de lo que ocurría en su relación.

En marzo de este año compartieron en sus redes sociales un mensaje donde anunciaban que su relación de pareja había parado y estaban enfocados en fortalecer su amistad.

“Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, explicaron.

Debido a que por un tiempo siguieron compartiendo la misma casa sus seguidores pensaron que existía la posibilidad de una reconciliación, pero quedó en claro que eso no ocurrirá cuando se supo que Mauricio solicitó el divorcio ante una corte de California.

El programa Suelta la Sopa tuvo acceso al documento en donde Ochmann citó “diferencias irreconciliables” como causa de la ruptura.

Además indicó que la separación ocurrió el 10 de diciembre de 2019, es decir, tres meses antes de que lo anunciaran oficialmente.

También solicitó la custodia compartida de su hija Kailani y pidió a las autoridades que no no se le imponga un apoyo económico en favor de Aislinn, con quien se casó en mayo de 2016, y que los bienes que lograron durante su matrimonio sean repartidos de manera equitativa.

La buena relación que Aislinn y Mauricio tienen quedó evidenciada en una entrevista reciente que ofreció la actriz, en donde explicó que para su hija Kailani no ha cambiado en gran cosa la dinámica familiar.

“En la cuarentena, que no estamos trabajando, nos la llevamos mitad y mitad, entonces él la ve un día, yo la veo otro”, comentó a Larsavision.

Aislinn hizo hincapié en la buena relación que lleva con su ex y cómo eso ha impactado de manera positiva en la manera que Kailani se adapta a su nueva realidad.

“Constantemente, como somos muy amigos, de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, hay una parte que es simplemente como ‘¡Ok! Papá ahora tiene otra casa y mi mamá sigue en el mismo lugar’, pero ese es el único cambio”.

“Creo que en mi caso somos muy afortunados, ya que muchas veces no es lo común, pero cada uno trabaja su parte: ir a terapia o cosas así, siempre estamos de acuerdo en casi todo y de formas muy amigables”, añadió.

