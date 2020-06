Aislinn Derbez confesó su método para superar las rupturas amorosas: “Voy a dejar que me duela y voy a llorar”

Aislinn Derbez se ha convertido en una de las figuras públicas más transparentes en torno a su vida privada. (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Aislinn Derbez se ha convertido en una de las figuras públicas más transparentes en torno a su vida privada. Gracias a su podcast La Magia del Caos, la actriz ha revelado distintos secretos para afrontar las dificultades que se le han presentado a lo largo de 33 años, como su método para superar una ruptura amorosa.

En una conversación con la escritora Lina Holtzman, la hija mayor de Eugenio Derbez abrió el corazón para confesar que prefiere afrontar sus crisis desde el dolor.

Aislinn mencionó que a diferencia de otras personas, ella da la vuelta a las rupturas amorosas enfrentando todo lo que conlleva una separación, como el llanto, la distancia y hasta los recuerdos.

“Yo soy de las que dice: ‘¡ah! ¿esto me duele?, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él… lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita y voy a dejar que me duela y voy a llorar, y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela. Porque si lo hago ahorita en una semana ya no lo voy a sentir”, dijo en la plática amena.

Mencionó que es fácil superar una etapa conflictiva cuando se acepta el caos dentro de la vida y que ayuda a transitar hacia procesos más amigables y de aprendizaje.

La famosa mencionó que un quiebre amoroso es similar o más doloroso a un fallecimiento: “No hay cosa que te pueda doler más, que te rompan el corazón. Yo creo que a veces es más doloroso que te deje una pareja o un noviazgo que estabas súper enamorada, que cuando muere alguien”

“Creo que en un corazón roto, la cosa más sanadora que puede haber es de verdad dejar que te duela, en lugar de estar buscando: ‘de qué manera voy a hacer para que el otro regrese conmigo, para que me vea, para que se dé cuenta de lo que sí soy…’”, añadió.

Fue en marzo de este año cuando la bomba estalló. Aislinn y Mauricio anunciaron su separación a través de un comunicado conjunto, en el que aseguraron que preferían reforzar su relación alejada del amor de pareja.

“Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar”, anunciaron aquel mes.

Con varios meses de por medio, nuevos detalles de este sentido quiebre amoroso surgieron esta semana cuando el programa Suelta la sopa ventiló la demanda de divorcio que interpuso Mauricio Ochman, quien explicó que se separó de la hija de Eugenio Derbez desde el 10 de diciembre del 2019.

En el documento presentado ante una corte de Los Ángeles se lee que ambos tienen “diferencias irreconciliables”, por lo que el actor pidió una custodia compartida para su hija Kailani.

A pesar de que el proceso legal para acabar con el matrimonio ya está en pie, ambos personajes mexicanos han continuado con las muestras públicas de afecto, por lo que no extraña que adquirieran una lujosa vivienda en medio de su crisis amorosa.

De acuerdo con el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca, los protagonistas de A la mala vendieron la casa que compartieron desde hace tres años y compraron otra con un valor monetario mayor.

“Pagaron 2 millones por esta preciosa casita. Ubicada en un área muy deseada por familias en esta zona que está cerca de Hollywood. Esta propiedad está muy cerca de donde vive el papá de Aislinn”, comentó Sandy Flores, asesora de Bienes Raíces en la unión norteamericana.

La relación entre ambos actores es tan buena, que su hija Kailani no ha notado grandes cambios en su estilo de vida. “Como somos muy amigos, de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, hay una parte que es simplemente como ‘¡Ok! Papá ahora tiene otra casa y mi mamá sigue en el mismo lugar’, pero ese es el único cambio”, comentó en entrevista con Larsavision.

