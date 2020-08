Quién es Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt (@nico.potur)

Desde que su mediática separación con Angelina Jolie sacudiera Hollywood en 2016, a Brad Pitt se lo ha vinculada románticamente en los últimos años con compañeras de profesión como Charlize Theron o Alia Shawkat. No obstante, ninguna de ellas fue confirmada como su primera relación oficial desde el divorcio. El mote, de hecho, corresponde a la modelo alemana Nicole Poturalski, de 27 años, con quien está en pareja desde el año pasado. Y no fueron pocos los que señalaron que tiene un gran parecido físico a Jolie.

En las última horas han salido a la luz unas fotografías de Pitt, de 56 años, llegando a Francia en compañía de la alemana. La pareja fue vista en el aeropuerto Charles de Gaulle de París y más tarde, tras subir a un avión privado, en el aeropuerto de Le Castellet, en la región de la Provenza.

Pitt y Poturalski se desplazaron desde allí al Château Miraval, el espectacular castillo rodeado de viñedos que posee el intérprete en un pueblo de Correns, y donde, precisamente, le dio el “sí quiero” a Jolie en el 2014. El ex matrimonio compró la propiedad por más de USD 60 millones de dólares en 2011.

Brad Pitt y Nicole Poturalski durante una cita en Los Ángeles en el mes de noviembre (The Grosby Group)

El romance data de 2019 y es la primera relación que se confirma desde que el intérprete estadounidense se separó de Jolie. Pitt y su novia fueron fotografiados juntos en el VIP en una actuación de Kanye West en el Hollywood Bowl en Los Ángeles en noviembre de ese año; nueve meses antes de que se conociera públicamente la relación.

En cuanto a Poturalski, se sabe que nació en Bergkamen, al oeste de Alemania, y que es de ascendencia polaca. Su carrera sobre las pasarelas comenzó hace ya diez años y la ha llevado a desfilar en ciudades como Nueva York, París o Milán, y a posar para revistas de renombre como Cosmopolitan, Elle, o Marie Claire.

Hasta hace algunas horas, la alemana solo era una modelo internacional que posó para las principales revistas de moda. Pero ahora está en la mira de todo el mundo que quiere saber quién es la mujer que logró conquistar a uno de los hombres más deseados del cine.

Mide 1.78, tiene ojos azules y sus medidas son 86-61-89 según figura en la página web de su agencia en Alemania.

Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt

La modelo es además una de las favoritas de la diseñadora británica Vivienne Westwood, y con frecuencia actualiza a sus 101.000 seguidores de Instagram con instantáneas de sus producciones.

Es conocida por el pseudónimo Nico Mary en el ambiente profesional y es representada por las famosas agencias de modelos A Management, Official Models en New York, y NEXT Models en Los Ángeles.

Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt

En su página de Facebook, la modelo indica que es soltera y que vivió en Varsovia, la capital de Polonia.

A los 13 años quería ser bióloga marina, pero fue descubierta por un cazatalentos en Disneyland Paris y sus padres aceptaron permitirle modelar. Sus 10 años en las pasarelas del mundo de la moda la han ayudado a convertirse en multilingüe: puede hablar en cinco idiomas.

Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt

A la vez que Pitt es padre de seis hijos junto a Jolie, Poturalski es madre de un pequeño llamado Emil.

Si bien la modelo ha mantenido su vida personal relativamente privada y fuera de las redes sociales, se muestra con su pequeño hijo. “Mejor amigo. Mejor compañía. ¡Pandilla!” , escribió en una imagen en la que están los dos caminando en Los Ángeles.

La modelo con su hijo

Hace algún tiempo que la modelo habla de su “amor” y su “media naranja” en su cuenta de Instagram, sin hacer referencia alguna a Pitt, quien no tiene redes sociales. El 28 de marzo, la modelo subtituló una publicación de sí misma con la frase: “Los sábados para mí son de autorreflexión, leer libros y pasar tiempo con mi media naranja”.

En septiembre de 2020 será portada de la edición Elle de Alemania, y compartió en Instagram su alegría: “¡No podría estar más orgullosa y más agradecida por esta increíble oportunidad”.

Nicole Poturalski, la novia de Brad Pitt

La escapada romántica de Pitt se produce en medio de una batalla legal entre el actor y Jolie. Si bien la pareja se divorció legalmente en abril de 2019, todavía están discutiendo sobre la custodia de sus hijos.

A principios de este mes, la actriz solicitó la recusación del juez John W. Ouderkirk por “no revelar” su relación laboral con uno de los abogados de Pitt. La ex pareja de Hollywood tiene seis hijos: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14 y los gemelos Vivienne y Knox de 12 años.

