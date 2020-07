Cristian Castro reveló que su tío, “el Güero” Castro, agredía físicamente a Verónica Castro y a su madre Socorro

El cantante aseguró que la violencia era parte de la dinámica de convivencia de su familia (Foto: Santiago Saferstein)

Cristian Castro volvió a causar polémica en torno a su familia, pues luego de que hace unas semanas la conductora Yolanda Andrade asegurara que el cantante habría golpeado en algún momento a su madre Verónica Castro, ahora el intérprete de Es mejor así, reveló detalles de violencia en su familia.

El cantante expresó que su tío José Alberto “El Güero” Castro, golpeaba a su mamá Verónica Castro, y a su abuela, doña Socorro, recientemente fallecida. Fue en el programa de radio Todo para la mujer conducido por la periodista Maxine Woodside, donde Cristian contó que en su familia ha habido discusiones subidas de tono, por lo que normalizó el hecho de violencia doméstica.

Reveló que su tío, el ex esposo de la actriz Angélica Rivera, con quien procreó tres hijas, llegó a agredir físicamente a su hermana Verónica y también a su madre, de quien en los próximos días se leerá su testamento.

“Mi mamá a veces nos pegó de chicos, hasta mi tío José Alberto le daba a mi mamá y a mi abuelita. Las peleas fuertes nunca fueron el gran suceso de nuestras vidas como lo está haciendo la prensa”, reveló el también hijo del actor Manuel ‘el loco’ Valdés.

Castro aseguró que, pese a haber discutido fuertemente con su mamá en varias ocasiones, la relación con ella es buena (Foto: @CristianCastroNoi)

En la entrevista que brindó a la llamada ‘reina de la radio’, Cristian admitió que sí ha llegado a discutir acaloradamente con su mamá, pero minimizó el hecho asegurando que fue sólo una más de las muchas peleas que ha tenido con ella. “Hubo una pelea mutua y nada más, una pelea fuerte como muchas peleas fuertes que tuvimos. Dimensionar una pelea con mi mamá como quieren dimensionarla es para mí injusto, porque ustedes saben que mi mamá y yo manejamos energías fuertes de crítica, yo la critico y que ella me critica, que estamos apuntándonos porque así crecimos, queremos vernos bien y somos muy posesivos”, expresó en videollamada.

En su momento, Cristian no quiso hablar y sólo se refería al incidente como algo menor que “pasa en todas las familias”, al mismo tiempo en que afirmaba que la relación con su madre permanecía igual que siempre: “No hay nada qué ensuciar, hay problemas familiares naturales que se resuelven como todas las familias; mi mamá y yo hablamos todos los días, con todo y peleas seguimos adelante”, dijo hace semanas cuando la conductora del programa Montse y Joe aseguró que incluso Cristian habría mandado a su mamá al hospital derivado de una golpiza.

Fue Yolanda Andrade quien reveló a la prensa que Cristian Castro habría golpeado fuertemente a Verónica (Foto: Instagram)

Pese a que los seguidores de Verónica Castro criticaron el hecho en las redes sociales, el cantante reveló más detalles de su peculiar relación familiar, refiriéndose al hecho como un asunto de poca importancia: “He tenido mil peleas con mi mamá y he tenido mil peleas con todos los integrantes de mi familia. Esa peleíta de jaloncillos y gritadas fue hace 15 años, ¡ya salió la noticia! (...) Siempre el revival de las cosas, de que me jaloneé con mi ex esposa o me jaloneé con mi mamá; jalones siempre va a haber. Es una locura que alguien no diga groserías y (es común) que a veces se digan groserías entre parejas o se digan groserías a los parientes; puedes decirlas y luego pides perdón”, expresó hace unos días.

La revelación de Yolanda Andrade

Según la conductora, fue la misma Verónica Castro quien la contactó para decirle que su hijo la había agredido, por lo que la fue a ver y de inmediato la llevó a un hospital pues habría sufrido varias lesiones. En ese entonces, Verónica y Yolanda mantenían una presunta relación sentimental, la cual se mantuvo en secreto por un largo tiempo, aunque aseguró que la agresión a la actriz no se dio porque ellas tuvieran un romance, sino por otras circunstancias

“Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que nos habían asaltado, era una mentira tras mentira… La ahorcó y la pateó en la escalera, estaba muy mal, los golpes que le dio a su mamá no fueron por mi culpa y no fue porque se enteró de la relación”, reveló Yolanda Andrade hace unas semanas.

