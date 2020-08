DC Fandome: así se verá Robert Pattinson como Bruce Wayne en “The Batman”

Este sábado tuvo un excelente comienzo para los fanáticos del universo de DC cómics, pues imágenes, noticias, y avances de filmes se dieron a conocer en el evento de DC FanDome.

El panel trajo consigo los estrenos del último avance de “Wonder Woman: 1984”, revelaron las primeras imágenes de Robert Pattinson en “The Batman”, y el elenco completo del nuevo filme de “El escuadrón suicida”, dirigido por James Gunn (“Guardianes de la Galaxia”).

The Batman

Matt Reeves estaba ansioso de poder mostrar al mundo la interpretación que Robert Pattinson le dará a Bruce Wayne en este nuevo filme. Y así lo hizo. El director decidió lanzar un avance con Pattinson en su rol como el héroe de Ciudad Gótica, a Jeffrey Wright como James Gordon, Zoë Kravitz como Selina Kyle y a Colin Farrel como The Penguin.

A pesar del poco material que apenas tienen, Reeves explicó que no pudo dejar pasar esta oportunidad para mostrar lo que han hecho con los personajes, y ubicar al público acerca del momento en el que conocerán a este Batman.

Así se ve Pattinson como Batman (Foto: Twitter)

“Solo hemos filmado el 25% de la película, pero no había forma de que no pudiera mostrar parte[...] Esta no es una historia de sus orígenes, pero lo conocerán en los primeros días. Muchas de las otras historias mostraron que tenía que dominar su miedo y él mismo, para convertirse en Batman. [Pero en esta película] lo conocemos en medio de este experimento criminológico y lo vemos cometer errores”, adelantó Reeves.

Estos errores tendrán consecuencias en las vidas de personas inocentes y las consecuencias serán mortales, de acuerdo con Reeves. Es por eso que estos primeros pasos los tomara personales.

“No está teniendo el efecto que él quiere, es entonces cuando comienzan a suceder los asesinatos. Esta historia épica de corrupción en Gotham: ¿Dónde se sentó (su) familia en eso? Al final, es muy personal para él”, agregó el cineasta.

Aunque no será una historia de orígenes para Bruce, los villanos que se irá encontrando se darán cuenta de su potencial como potenciales enemigos de Wayne.

El lado que Pattinson interpretará, será uno más vulnerable (Foto: Twitter)

“Paul Dano interpreta una versión de Riddler que nunca antes habías visto, está emergiendo. Lo mismo ocurre con Alfred de Andy Serikis y Oswald Cobblepot de Colin Farrell, también conocido como The Penguin. Selina aún no es Catwoman”, agregó el cineasta.

El escuadrón suicida

Descrita por el mismo James Gunn como “la película más grande que ha hecho”, este sábado el director presentó la enorme lista de estrellas que formarán parte del elenco. Viola Davis, Margot Robbie y Joel Kinnaman regresarán como Amanda Waller, Harley Quinn y Rick Flag respectivamente.

Pero a estos grandes nombres se unirán Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi entre muchos otros.

“Será diferente a cualquier película de superhéroe hecha antes. Estaba emocionado con la oportunidad de hacer esta película en una forma que lo pueda hacer desde mi punto de vista. Dentro de cada personaje hay una cierta belleza, dentro de la mayoría, algunos son bastante feos de cualquier lado”, dijo el director.

Harley Quinn cambio de aspecto para esta nueva entrega (Foto: Twitter/girIsofdc)

Aunado a estas revelaciones, también se mostró el nuevo look que Robbie portará en esta nueva etapa como Harley Quinn. Recordemos que la última vez que fue vista, fue al final de “Aves de Presa”, en donde huyó con Cassandra Cain después de su ruptura con el Guasón.

Ahora, en la nueva versión de su personaje, Quinn abandonó los shorts para portar pantalones, una blusa y una chamarra de cuero; todos tendrán una combinación en color rojo con negro, retomando un vestuario parecido al de la caricatura de los 90. También dejó a un lado su bate intercambiándolo por un lanza misiles.

Además a esta larga lista de personajes, se sumó también el actor mexicano Joaquín Cossío, quien interpretará el personaje de Mayor General Suárez.

