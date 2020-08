DC Fandome estrenó otro adelanto de “Wonder Woman: 1984” en donde se reveló a Cheetah

Cuatro meses después del estreno previsto, parece ser que el mundo por fin podrá disfrutar del nuevo filme que contará la historia de Diana Prince en la década de los 80, aproximadamente 70 años después de cuando el mundo la vio por primera vez.

Gal Gadot regresará como la amazona Diana Prince en esta nueva entrega dirigida por Patty Jenkins.

En este nuevo avance el presidente de Black Gold, Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, le dice al mundo que pueden obtener todo lo que siempre han deseado.

Mientras esto significa que Diana volverá a ver a Steve Trevor (Chris Pine), para Bárbara Minerva (Kristen Wiig) esto significará el origen de sus poderes. Aunque ya se había revelado cómo se vería el personaje de Barbara, el mundo por fin pudo dar un vistazo a Cheetah, la nueva enemiga de Wonder Woman.

Kristen Wiig dará vida a Barbara Minerva (Foto: Twitter/Polygon)

Un personaje basado en Trump

En esta ocasión Diana también se encontrará dentro de los eventos históricos de otro conflicto político: la Guerra Fría. Sin embargo, la inspiración para este villano ochentero vino nada más y nada menos que del actual presidente de los Estados Unidos: Donald Trump.

Maxwell Lord es un aristócrata con ambiciosos planes de dominar el mundo. Para su apariencia, tal y como explicó la diseñadora de vestuario Lindy Hemming, se inspiraron en el presidente Trump.

“El presidente de Black Gold es un hombre que tiene bastante... o parece tener bastante dinero, pero poco gusto. Tiene una sastrería realmente hermosa, diseñada por los mejores sastres con telas elegantes y caras, pero algo no está del todo bien”, reveló Hemming a CBR.com durante una visita al set de rodaje del filme próximo a estrenarse.

“¿Cómo es posible eso? No le quedan del todo bien o no están del todo bien. La gente pensará que no sé nada de sastrería cuando lo vean. Pero queríamos que fuese así”, añadió.

El look de Cheetah por fin fue revelado en el nuevo trailer (Foto: Twitter/UberKryptonian)

El sitio online describió que en el set de rodaje había una pared cubierta de fotos de Donald Trump en los años 80, cuya estética ha servido de inspiración para el personaje de Pascal.

“Es útil mirar a Trump, ¿no? Hay algo de ese periodo de Trump en el que era un gran hombre de negocios. De ser un poco sórdido, un poco tonto y hablar mucho. Todos esos elementos están en Maxwell”, sentenció.

La directora de la película, Patty Jenkins, también habló sobre el personaje de Pascal, refiriéndose a él como una adaptación de la cultura de los 80 en la actualidad.

El actor chileno interpretará a Maxwell Lord (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es un gran personaje. Es simplemente genial, y es un gran representante de su tiempo, lo que fue muy divertido para mí. Es como, ¿cuál es el epítome de los 80, pero también es muy simbólico en éste momento? Es una persona que es todo lo que representa esa era, y lo que nosotros creíamos entonces es lo que somos ahora”, sentenció la directora.

Originalmente este filme estaba planeado estrenarse el pasado 5 de junio, pero la pandemia hizo que este plan se retrasara hasta el 14 de agosto. Sin embargo, esto tampoco fue posible, pero Warner Bros reafirmó su deseo de estrenar el proyecto dentro de salas de cine por lo que espera poder lanzarla el próximo 2 de octubre.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Gal Gadot reveló póster de “Wonder Woman 1984” y se adelantó a la promoción oficial

Se postergan estrenos de Wonder Woman 1984, In The Heights

Pedro Pascal negocia unirse a Nicolas Cage en una película sobre Nicolas Cage

“The Batman” con Robert Pattinson marca el futuro de Warner Bros. y DC Comics