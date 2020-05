Aislado en un departamento de Londres, Robert Pattinson hizo su propia producción fotográfica para la revista “GQ”

El actor estadounidense Robert Pattinson causó tendencia en redes por sus fotos en la revista GQ

Robert Pattinson, el último actor en asumir el papel de Batman, estuvo detrás de la producción fotográfica de GQ para el número del próximo mes de la revista mientras se encuentra aislado en Londres, epicentro del brote de coronavirus en Europa. El artículo está compuesto por toda una serie de fotografías tomadas por el propio Pattinson.

Para la edición de junio de GQ, la estrella de “Crepúsculo” fue entrevistado por FaceTime por el periodista Zach Baron y tomó fotos de sí mismo para acompañar la nota. El actor parece haber usado un temporizador para algunas tomas y también hizo selfies clásicas con el espejo, una de las cuales se usó para la portada de la publicación.

En la serie fotográfica plasmó, desde la cotidianidad de su hogar, cómo está viviendo la cuarentena en ropa lujosa y un desorden “natural” en su hogar. Afirmó que fue difícil tomar las fotografías y que hizo sus mejores intentos para autorretratarse en tiempos de confinamiento.

Pattinson, de 33 años, está pasando la cuarentena en un apartamento en Londres provisto por los productores de “The Batman”, donde ha estado desde que la producción se suspendió en marzo a causa de la pandemia de coronavirus.

En conversación con Cohen, el actor admitió que dejó el duro entrenamiento por el encierro, a pesar de las súplicas del entrenador personal contratado por el estudio de cine. Y recordó una divertida situación de cuando era la estrella de la franquicia de “Crepúsculo”. “La única vez que me dijeron que me quitara la camisa, creo que me dijeron que me la vuelve a poner”. Pero Batman es Batman. Pattinson contó que llamó a su compañera Zoë Kravitz, y ella le dijo que estaba haciendo ejercicio cinco días a la semana.

“Creo que si te pasas el día entrenando eres parte del problema”, explicó Pattinson desde la casa en Londres donde actualmente espera para continuar el rodaje de la película. Un hogar alquilado por los estudios Warner al que sus jefes han enviado pesas y material de ejercicio para que el actor siga la rutina diseñada específicamente para él.

Pattinson insistió que no está haciendo nada para cambiar su físico salvo “salir a correr con miedo a que me detengan” por aquello de estar saltándose el confinamiento; y seguir una dieta muy sencilla.

El actor tenía 21 años cuando fue elegido para "Crepúsculo”. La última entrega de la saga, que convirtió a Pattinson y su coprotagonista, Kristen Stewart, en dos de las personas más famosas del mundo, se entrenó en 2012 y recaudó USD 800 millones en todo el mundo.

El intérprete reveló que se siente emocionado por interpretar a este mítico personaje de DC Comics, bajo la dirección de Matt Reeves, y que a pesar de lo que muchos podrían pensar, él aceptó el papel de Batman debido a que muchos actores de gran nivel, como George Clooney o Christian Bale, ya lo habían interpretado antes.

Pattinson, que también protagoniza “Tenet” el proyecto más ambicioso de Christopher Nolan, no está preocupado por el pasado del héroe murciélago, al contrario, para él, el hecho de que existan múltiples versiones del personaje puede ser muy enriquecedor y, sin duda, es todo un reto. Él promete que su versión del Caballero Oscuro será algo nuevo.

“Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy, muy bien hechas del personaje que parecen bastante definitivas. Estaba pensando que, realmente hay múltiples interpretaciones definitivas del personaje. Mi versión será diferente y eso me gusta", explicó Pattinson sobre los diferentes enfoques que ha recibido Batman a lo largo de su historia en el cine. “El otro día estaba viendo el making of de Batman y Robin. En ese entonces, George Clooney ya estaba preocupado por el hecho de que gran parte del terreno que debería cubrir con el personaje ya estaba cubierto. ¿Y eso fue en el 96 o en el 97? Y luego vinieron Christian Bale y Ben Affleck”.

Andy Serkis - que se encargará de interpretar a Alfred Pennyworth en la película - adelantó que una parte central de la trama se centrará en la relación entre Alfred y Bruce Wayne: “Realmente, ese es el centro de todo. Matt ha escrito un guión exquisito".

“The Batman” está prevista para debutar en los cines en octubre de 2021.

