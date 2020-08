Esther Expósito reveló cuales sus peores defectos como pareja

Ester Expósito habló sobre sus carencias como pareja y de cómo le cuesta mucho trabajo ser cariñosa (Foto: Especial)

La relación entre Esther Expósito y Alejandro Speitzer siempre ha estado llena de misterio, pues los argumentos que usaban para poder verse en secreto fueron los que causaron que sus fanáticos comenzaran a sospechar que entre ellos había algo más que una amistad.

A pesar de que los actores aún no han aceptado abiertamente su relación, Expósito ya aceptó que ambos están juntos. Además, se criticó a sí misma por su comportamiento en la relación, pues según ella, siente que su papel siempre ha dejado qué desear:

La verdad es que soy un poco desastre porque no soy muy romántica; más bien, sí me gusta que sean románticos, pero me cuesta mucho ser creativa y original

La pareja aprovechó el paro de actividades para poder pasar tiempo juntos (Foto: Instagram)

Esther Expósito dijo a la revista Seventeen, en las que reveló que tiene muchas inseguridades con respecto a su papel en las relaciones que ha tenido anteriormente, pues aceptó que le cuesta mucho ser creativa y tener originalidad a la hora de sorprender a sus parejas. Sin embargo, Esther no aclaró si vive de la misma forma su relación con Alejandro Speitzer.

Expósito dijo que no tiene problema a la hora de comprar regalos o cosas que le gustan a los hombres pero lo que en verdad le genera dolor de cabeza es cuando le toca planear salidas románticas o concretar planes.

Cada vez que me toca comprarle regalos a algún chico que me gusta pienso en comprarle cosas que sé que le van a encantar porque sé sus gustos, pero soy muy mala para armar planes bonitos por mi falta de creatividad a veces, y aparte con nada ya me da vergüenza porque siento que me estoy exponiendo mucho y siento que llego a ser fría en ese sentido

Sin embargo, la modelo española sabe que no todo es malo ya que una de las cualidades que ella más admira de sus parejas es una que ella misma tiene: la honestidad, pues afirma que ella siempre es muy directa y no deja las cosas a medias:

Sí me considero una persona muy clara y honesta en ese sentido, pero realmente así soy en todas mis relaciones, amistades y demás; para nada voy a aparentar algo que no es real

Ni Alejandro Speitzer ni Ester Expósito han hablado abiertamente sobre la relación que tienen (Foto: Instagram @alejandrospeitzer)

Además confirmó su postura de mantener su vida personal alejada de trabajo, por lo que no le gusta dar detalles de su intimidad ni ante las cámaras ni en las redes sociales y dijo que nunca le ha llamado la atención destacar por esas cuestiones.

Tampoco me gusta mucho enseñar cosas de mi vida privada en las redes sociales, pero eso ha sido siempre, aún antes de trabajar como actriz no me gustaba

Pero a pesar de las declaraciones, tanto Alex como Esther han subido constantemente a las redes sociales muchas fotos en las que se demuestran su amor y se dan muchas caricias, además de que a sus seguidores les encanta ver como avanza la relación entre ellos.

Aunque ambos estuvieron separados por un tiempo debido a la pandemia de COVID-19, ahora ambos se encuentran juntos y disfrutando del descanso forzado que ha generado la parálisis de la industria del entretenimiento a nivel mundial.

