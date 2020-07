Maribel Guardia contó qué la hizo enamorarse de Joan Sebastian

Maribel Guardia contó cómo el “Rey del Jaripeo” la enamoró a principios de los años noventas. (Foto: Cuartoscuro)

Maribel Guardia vivió un intenso matrimonio con Joan Sebastian en la década de los 90 y aunque ésta relación terminó hace casi 25 años y el cantautor falleció en 2015, la artista constarricense aún recuerda con cariño el tiempo que vivieron juntos y la forma en que la enamoró.

Guardia, de 61 años, se sinceró para contar en el programa de Laura sin Censura, de Laura Bozzo, cómo el “Rey del Jaripeo” la enamoró a principios de los años noventas.

En la conversación con la presentadora peruana, Maribel Guardia destacó que ella entregó su corazón a Joan Sebastian porque le gustó su personalidad.

“Me gustaba que fuera un hombre de pueblo. Me gustan los hombres que se ven machos, no me gustan aquellos que se ven más o menos porque te queda la duda”, indicó la radicada en la Ciudad de México.

La actriz y bailarina mencionó que estuvo al lado de Joan Sebastian por cinco años hasta que éste le fue infiel. (IG: maribelguardia)

Añadió que los sentimientos del también conocido como “Poeta del pueblo” la hicieron enamorarse profundamente.

“Su sensibilidad, era un hombre muy tierno, romántico, que me regalaba globos y flores”, destacó.

En la emisión de Unicable, la actriz y bailarina mencionó que estuvo al lado de Joan Sebastian por cinco años hasta que éste le fue infiel.

Después de este episodio que ya busca dejar en el pasado, Maribel inició una relación con Marco Chacon, con quien ha estado por 23 años.

“Es un maravilloso hombre, un extraordinaria segunda imagen paternal para Julián (el hijo que Maribel tuvo con Joan Sebastian), porque su papá murió pero siempre ha tenido a Marco atrás de él, cuidándolo y protegiéndolo”, dijo del hombre con la que ha compartido su vida.

Maribel Guardia y Julianita, su ahijada e hija de Joan Sebastian (Foto: Instagram@maribelgardia)

A pesar de su distanciamiento amoroso, Maribel Guardia y Joan Sebastian lograron mantener un bonita relación cordial y que ahora le permite a ella recordarlo con cariño y respeto.

Hace unos días ella reveló el momento en que el “Poeta del pueblo” le pidió ser la madrina de primera comunión de su hija Juliana Figueroa, conocida como “Julianita”.

La ex reina de belleza accedió a la petición en su momento pensando que no lo iba a llegar a concretar, debido a su casi nula relación con Érica Alonso, la mamá de la niña, por lo que consideró que su promesa había sido hecha ‘al aire’.

“En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá, Érica, no querría porque sentía que no le caía bien a ella. Yo respondí que sí y en ese momento estaba con nosotros Julianita, entonces la abracé y le dije que esto quedara con nosotros, porque seguro no iba a pasar. Al otro día le regalé una cadenita de oro y le dije que yo era su madrina”, contó al programa Suelta la sopa.

Sin embargo, en 2018, tras la muerte del autor de temas como “Tatuajes” y “24 rosas”, la madre de la pequeña Juliana se puso en contacto con la actriz y vedette costarricense para recordarle la promesa hecha a su hija frente a Joan Sebastian y le hizo saber que la esperaba en la ceremonia religiosa.

“Me llamó y recordó la promesa que le había hecho a Joan y me recalcó que debía cumplirla. Viajé a Estados Unidos y fui madrina de Julianita, es una niña hermosa que se parece a mí”, expresó Guardia.

