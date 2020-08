“Supongo que no tiene vuelta atrás”: Florinda Meza y el conflicto de Televisa con Grupo Chespirito

Florinda Meza no sabe exactamente qué pasó entre Televisa y Grupo Chespirito porque a ella no le informaron

La actriz Florinda Meza no cree que haya vuelta atrás en el conflicto de Grupo Chespirito y Televisa que terminó con la salida del aire en todo el mundo de los programas de El Chavo del 8.

En una extensa entrevista para el programa De Primera Mano, Florinda primero reflexionó varios minutos sobre las enseñanzas que ha dejado la pandemia de coronavirus. “Nos hemos olvidado de nosotros para anteponer el yo, ya no sabíamos ni quién era el vecino”, comentó.

Cuando llegó el momento de tocar el tema de la falta de acuerdo, Florinda dejó en claro que a ella nunca la han tomado en cuenta, que no forma parte de Grupo Chespirito y que tampoco la han llamado para informarle sobre la bioserie que preparan sobre Roberto Gómez Bolaños.

“No sé qué pasó, de pronto veo en las noticias o me entero por las noticias que resulta que no hubo un acuerdo entre las partes y Televisa. Y pues yo soy parte de las partes pero nadie me dio parte de que tenía que participar en las partes. Soy parte de las partes, pero estoy fuera de eso por alguna extraña razón”.

Florinda recordó con mucho cariño a Chespirito (Foto: Twitter FlorindaMezaCH)

Además Florinda reveló que ve difícil un acuerdo, aunque señaló que no se debe culpar de todo a Televisa.

“Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, supongo que esto no tiene vuelta atrás, no lo sé. Yo sé que debe haber un plan o estrategia, tampoco podemos satanizar a Televisa porque yo por lo menos no sé qué estrategia hay detrás, a mi nadie me ha informado de nada”.

Lo que sí comentó Florinda es que no está de acuerdo con lo ocurrido.

“Estamos sufriendo mucho, lo triste del asunto es que no es el momento, no es el momento para retirar del aire algo que ya no era un programa solamente, había vencido las barreras, las fronteras”.

Florinda no cree que haya marcha atrás en el conflicto con Televisa (EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo)

“Ahorita cuando más necesita la gente de todo esto, cuando más lo estaba viendo la gente no sabía que se terminaría en julio. Necesitamos algo que nos ancle. No somos nadie sin el pasado”, añadió.

Más adelante insistió en que no sabe qué pasará con el conflicto.

“Difícilmente creo que haya marcha atrás y me entristece... No sé qué hacer, no sé qué contestarle a la gente. Tal vez Televisa también está pasando por muchos aprietos”.

La Chilindrina, Don Ramón y Quico

Durante la extensa entrevista, de casi 50 minutos, Florinda recordó el romance con Roberto Gómez Bolaños, su legado en el mundo del entretenimiento e incluso se refirió a los conflictos que llegó a haber al interior del elenco.

Florinda Meza, Roberto Gómez Bolaños y Maria Antonieta (Foto: Instagram @florindamezach1)

“No podemos cuestionar algo incuestionable, el genio de Roberto. Hizo actores de quien no eran actores, aprendimos de él todo. Nos enseñó que podíamos ser felices de otra manera muy sencilla”, señaló.

Respecto de María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" comentó:

“Yo nunca tuve nada en contra, si me la encontrara la saludaría con mucho gusto. Un fuerte abrazo sí se lo daría... hay cosas que deben pesarle en la conciencia. Allá ella con Dios, todos sabemos que el personaje no lo hizo ella”.

De Don Ramón comentó que aun cuando salió del programa volvió a pedirle trabajo a Chespirito y ellos debieron ayudarlo porque Quico lo había dejado varado en Buenos Aires.

