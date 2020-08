“Galilea Montijo y Andrea Legarreta deciden quién ingresa a Hoy”: Alex Kaffie volvió a hablar del programa

Según Alex Kaffie, son Andrea Legarreta y Galilea Montijo las que deciden quién entra y quién sale de "Hoy" (IG: andrealegarreta)

Como ya ha ocurrido en varias ocasiones, el periodista Alex Kaffie lanzó una controvertida revelación sobre el programa Hoy de Televisa y volvió a implicar a Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

En su columna más reciente en El Heraldo de México, Kaffie se refirió al ingreso de Arturo Carmona a la emisión matutina de Las Estrellas, que el propio periodista ya había dado a conocer días antes.

Primero informó que los presentadores se tomarán un descanso el próximo septiembre, con motivo del puente por el Día de la Independencia de México, así que entre el 16 y 18 de ese mes se transmitirán programas previamente grabados.

Sin embargo, fue después cuando aprovechó para lanzar uno de sus característicos dardos.

Arturo Carmona es el nuevo integrante de "Hoy" (IG: programahoy)

“Por cierto, como lo anuncié antes que nadie en esta columna, Arturo Carmona se integró el lunes a Hoy. Desde luego él está ahí porque Galilea Montijo y Andrea Legarreta aprobaron su entrada. Y es que ellas, ¡nadie más!, deciden quién sí ingresa o permanece en el matutino de Las Estrellas”.

No es la primera ocasión que Kaffie habla en su columna sobre el programa de Televisa.

A inicios de agosto aseguró que entre Galilea y Andrea existe cierta tensión provocada por la productora Magda Rodríguez.

Con motivo de los 22 años al aire de la emisión matutina, Kaffie reveló supuestos conflictos.

Kaffie ha hablado en varias ocasiones del programa "Hoy"

“Hoy celebra su vigésimo segundo aniversario. Sí, teniendo como productora a una mujer (Magda Rodríguez) que ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sembrando discordias entre ellas, el matutino de Las Estrellas alcanza un año extra de vida”.

“Hoy, el programa matinal más visto de la televisión abierta –lo sigue siendo pese a estar por debajo de 5 puntos de audiencias (el rating más mortecino en sus 22 años de existencia)–, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema”, añadió.

Magda reaccionó a esa afirmación y en un video que subió a sus redes explicó:

“Respecto a si Galilea y Andrea están separadas por mi culpa, una cosa: ya somos suficientemente grandes e inteligentes para hacer por sí mismo lo que ellas quieran, ni yo ni nadie las va a separar. Ellas están unidas, hacen un gran equipo”.

Kaffie dijo hace semanas que Magda Rodríguez ha provocado discordias entre Galilea y Andrea

Ya antes la misma Magda le había pedido a Kaffie el derecho de réplica luego de que el periodista asegurara que la productora fue regañada por altos mandos de Televisa debido a que usó mucho tiempo de “Hoy” para promover Guerreros 2020, el otro programa que produce en la empresa.

Kaffie le dio el derecho de réplica de una manera peculiar: exhibió una conversación de WhatsApp en la que Magda rechazaba esa información y además se quejaba de la foto que había usado el periodista para ilustrar su artículo, pues la hacía ver con kilos de más.

“Una, nadie me reprendió por nada y dos, ya te dije que esa foto la odio. Traigo muchos kilos más que ahora, tanto que me cuesta cerrarme la boca. Feliz semana”, le escribió la productora, a lo que Kaffie respondió: “Una, yo tengo otros datos. Dos, quedaste de enviarme fotos que no te descontenten. ¡Feliz semana!”.

En anteriores ocasiones Raúl Araiza y Jorge “El Burro” Van Rankin también respondieron a afirmaciones de Kaffie relacionadas con el programa Hoy.

