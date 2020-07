Alex Kaffie respondió a Raúl Araiza sobre la liposucción y lanzó un dardo a Magda Rodríguez

Alex Kaffie (d) no se quedó callado ante los comentarios de Raúl Araiza y hasta se refirió a la productora de "Hoy" (IG: negroaraiza/ kaffievillano)

Alex Kaffie no se quedó callado luego de que el presentador Raúl Araiza le recomendara hacerse una liposucción y además de responderle, lanzó un dardo contra Magda Rodríguez, la productora del matutino Hoy.

En su columna de este miércoles en El Heraldo de México, el polémico periodista hizo referencia a los comentarios de Araiza sobre su sobrepeso.

“Postdata. Tomaré tu consejo Raúl Araiza respecto a que debo hacerme liposucción. Por favor habla con tu cirujano para que nos haga descuento (2 x 1) a Magda Rodríguez y a mí”, escribió Kaffie, señalando así que a la productora de Hoy también le haría falta una intervención para lucir más delgada.

Magda Rodríguez resultó involucrada en el cruce de declaraciones de Kaffie y Araiza (IG: magdaproducer)

El intercambio de declaraciones comenzó la semana pasada, cuando en la columna del mismo medio, Kaffie dio a entender que Araiza se habría ausentado de Hoy para someterse una cirugía estética.

“Comencé a hacer pesquisas en cuanto me contaron lo de su cirugía. Y es que la versión, de radio pasillo, señala que la intervención quirúrgica que se realizó fue estética. ‘Él aprovechó que estos días no va a estar a cuadro en Hoy para irse a estirar el cuello’, afirma una persona”, escribió.

Kaffie indicó en el mismo texto que se comunicó con Araiza, quien le dijo que se sometió a una operación para retirarle una hernia umbilical.

Pese a ello, en la emisión de este lunes 20 de julio del programa Hoy de Televisa, Araiza aprovechó para responder a Kaffie.

Raúl Araiza lamentó que Alex Kaffie haya dicho que se sometió a una cirugía estética (IG: negroaraiza)

En una de las secciones, Martha Figueroa le dijo al “Negro” (como es conocido en el mundo del entretenimiento en México): “Te ves muy bien, yo leí que te habías operado todo, que el cuello, que la cara”.

Entonces Araiza habló directamente sobre los comentarios que Kaffie hizo en su columna.

“Ya ven que mi gordito Kaffie siempre quiere pegar pa’que lo lean, entonces pega y soba, pero yo lo quiero al rey del averno”.

Aclaró que fue intervenido por “una hernia umbilical... la importancia de las hernias que es la que a mí me quitaron es que si se ahorca es emergencia inmediatamente, eso fue lo que me hice mi Kaffie”.

Alex Kaffie ha hablado en varias ocasiones de los integrantes de "Hoy"

Aprovechó para mencionar que en la transmisión tendrían a un médico especialista en el tema que además “hace unas buenas liposucciones, que sí se las recomiendo a mi Kaffie, a él si lo puede ayudar”.

Andrea Legarreta intervino y mencionó que “hay gente que le pasa cierta información incorrecta” a Kaffie.

“Es que todo es malo, por eso tiene 3 seguidores”, finalizó Araiza.

Comentarios acerca de Hoy

No es la primera ocasión que Kaffie se refiere a los integrantes del matutino.

Dijo que Andrea Escalona le pidió a su madre, la productora Magda Rodríguez, que le diera menos espacio en pantalla a su compañera Marisol González, algo que fue negado por ambas.

En Twitter, Escalona le escribió algunos mensajes a Kaffie e incluso lo acusó de difamarla.

Los mensajes de Escalona a Kaffie

En otra ocasión Kaffie aseguró que la amistad entre Galilea Montijo e Inés Gómez Mont ya no era tan sólida, pero ellas hicieron una transmisión en Instagram para descartar cualquier problema entre ambas.

Y apenas hace unos días Kaffie dijo que Jorge “El Burro” Van Rankin estaba feliz por ausentarse varias semanas del programa, pues llevaría una muy mala relación con Magda Rodríguez.

Según Alex Kaffie, Jorge "El Burro" Van Rankin se ausentará de "Hoy" para grabar "40 y 20", serie que protagoniza (IG: 40y20laserie)

Pero “El Burro” también negó todo lo dicho por Kaffie.

“Nos llevamos increíble, cómo voy a odiar a Magda. Jamás he dicho que me voy para no verla”, comentó. Descartó además haber dicho que está feliz porque vayan a cambiar al productor de Hoy. “¿Quién te dijo Alex? tus informantes son muy malos, es lo único que te quiero decir”, señaló ya hablando directamente al controvertido periodista.

