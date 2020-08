Cambios en el programa “Hoy”: Arturo Carmona es el nuevo integrante

Arturo Carmona es el nuevo integrante de "Hoy" (IG: programahoy)

Luego de la salida temporal de Jorge el “Burro” Van Rankin del programa Hoy, este lunes fue presentado Arturo Carmona como el nuevo integrante de la emisión matutina de Televisa.

Carmona apareció la mañana de este lunes en el foro de grabación en donde le dieron la bienvenida sus compañeros.

También en la cuenta oficial de Instagram del programa se le dedicó un mensaje y se compartió una foto del actor luciendo un pantalón negro y camisa blanca.

“Miren nada más este bello ejemplar masculino, nalgoncito. Se integra con nosotros Arturo Carmona a esta nueva etapa”, anunció Raúl el “Negro” Araiza al inicio de la emisión.

Andrea Legarreta le dio una cálida bienvenida (Captura de pantalla- Hoy- Televisa)

“Qué bonita presentación, carnalito, muchas gracias sobre todo por lo del ejemplar masculino”, le respondió Carmona.

“Te queremos, nos encanta que estés con nosotros”, le comentó Andrea Legarreta, quien se encontraba presente en el foro, pues como se recordará, debido a la epidemia de COVID-19, algunos presentadores de la emisión hacen enlaces desde su casa y otros acuden a las instalaciones de Televisa.

Carmona suma así su tercera participación en Hoy como conductor invitado.

Arturo Carmona con Magda Rodríguez y Raúl Araiza (IG: magdaproducer)

“Por tercera ocasión ya...contento de incorporarme nuevamente y feliz de ver caras conocidas de buenos amigos y vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien”, añadió Carmona en su presentación.

La productora Magda Rodríguez compartió en Instagram una foto junto a él y Araiza para darle la bienvenida a su nuevo conductor.

La despedida del “Burro”

Jorge Van Rankin dijo adiós al programa matutino, del que se ausentará varias semanas, debido a las grabaciones de la nueva temporada de 40 y 20, a serie que protagoniza.

“De antemano, muchas gracias a Magda Rodríguez, a Andrea, a todo el equipo de producción, camarógrafos, todos, que no se me olvide ninguno, por supuesto, a ustedes compañeros queridos, que los amo a todos, gracias de verdad”, dijo Van Rankin durante su despedida, el pasado 7 de agosto.

“Me voy a hacer una serie, son 26 capítulos desde el día lunes 10, hasta… 11 semanas, regresaré, si me lo permite Magda, que seguramente así va a ser”, añadió.

Jorge "El Burro" Van Rankin se ausentará de "Hoy" para grabar "40 y 20", serie que protagoniza (IG: 40y20laserie)

La salida del “Burro” no estuvo libre de polémica, pues el periodista Alex Kaffie aseguró que entre Van Rankin y Magda Rodríguez ya había problemas.

“Jorge el Burro Van Rankin brinca de contento debido a que en agosto abandona ese programa. Por diez semanas él se largará del matutino de Las Estrellas para ir a grabar la próxima temporada de 40 y 20 (serie que protagoniza). El conductor, repito, brinca de contento porque se ausenta temporalmente de Hoy (hecho que le significa vacaciones y descanso de Magda Rodríguez)”, escribió Kaffie en su columna del Heraldo de México.

Pero Van Rankin rechazó esa versión. “Nos llevamos increíble, cómo voy a odiar a Magda. Jamás he dicho que me voy para no verla ¿Quién te dijo Alex? tus informantes son muy malos, es lo único que te quiero decir”, señaló.

A inicios de agosto, Van Rankin se despidió de "Hoy"

Kaffie también aseguró recientemente que la productora ha provocado un distanciamiento entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

“Hoy, el programa matinal más visto de la televisión abierta –lo sigue siendo pese a estar por debajo de 5 puntos de audiencias (el rating más mortecino en sus 22 años de existencia)–, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema”, escribió.

