Así se ve Millie Bobby Brown como Enola Holmes, la hermana pequeña del detective más famoso de todos los tiempos

El pasado lunes Netflix decidió mostrar un adelanto de su nuevo filme Enola Holmes y cuyo papel principal será interpretado por Millie Bobby Brown. Esta cinta está basada en la hermana menor de los famosos británicos, Sherlock y Mycroft Holmes.

En el video compartido por la cuenta NX, se puede ver que la adolescente probablemente esté en problemas de los que su ingenio la tendrá que sacar. Pero esto no significa que tema meterse en peleas o ensuciarse las manos.

La cuenta de Twitter acompañó la publicación con un peculiar mensaje: “alone loshme reeebtpms wnettyrhitd”, lo que se descifra en: “Enola Holmes, September Twenty Third” (Enola Holmes el 23 de septiembre). La fecha de estreno de la cinta en la plataforma de streaming.

Si el nombre parece ser muy misterioso, es porque en realidad este personaje no existía en las novelas escritas por Sir Arthur Conan Doyle. En la familia creada en el imaginario del autor solamente existían Sherlock y su hermano mayor, Mycroft, quienes siempre se encontraban compitiendo para probar quien era el mejor.

Brown compartió el poster en sus redes sociales (Foto: Twitter@NXOnNetflix)

Ahora la dinámica fraternal cambiará con Enola, ya que este personaje creado por Nancy Springer en 2006, es una fuerte adolescente que se rehúsa a adaptarse a los estereotipos de los años 1880. Aunado a esto, la menor comparte los talentos intelectuales de sus hermanos, por lo que los usará para aventurarse y competir con sus hermanos.

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, la historia se desarrollará en Inglaterra dentro del año 1884. Comenzará en el cumpleaños número 16 de Enola cuando ella descubra que su madre desapareció, pero dejó una serie de obsequios.

Tras quedar bajo el cuidado de Sherlock y Mycroft, ellos deciden enviarla a una escuela para jovencitas. Sin embargo, Enola se niega a seguir sus órdenes y se escapa a Londres para dedicarse a buscar a su mamá.

En esta aventura la joven se verá involucrada en un misterio que irá alrededor de un joven Lord, en donde ella misma tendrá que usar sus habilidades como detective.

Millie Bobby Brown también fungió como productora del proyecto (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Además de tener a la estrella de Stranger Things como la protagonista, el resto de los personajes serán interpretados por estrellas de alto nivel. Henry Cavill (El hombre de acero) dará vida al legendario Sherlock, siguiendo los pasos de Robert Downey Jr y Benedict Cumberbatch. Mientras que Sam Claflin (Los juegos del hambre) será Mycroft, Helena Bonham Carter (The Crown), interpretará a la madre del trío Holmes.

El guionista Jack Thorne, quien co escribió Harry Potter and the Cursed Child se encargó de hacer el guion. Mientras que Harry Bradbeer, director de Fleabag y Killing Eve, fungió como el director de este proyecto.

A pesar de que este es uno de los proyectos más esperados de la plataforma, los administradores del estado Conan Doyle demandaron a Netflix por presunta violación de derechos de autor por su producción sobre el famoso detective.

La película, Enola Holmes es una adaptación de Netflix de una serie de novelas de Springer que imaginan que el detective tiene una hermana adolescente.

Brown compartirá créditos con Henry Cavill y Sam Claflin (Foto: Netflix)

Además de Netflix, la demanda también se dirige a la autora, su sello editorial Penguin Random House y la productora del último filme, Legendary Pictures.

El documento dice que además de usar personajes disponibles públicamente, las novelas de Springer copian las novedades originales de Conan Doyle en las historias que siguen estando protegidas por derechos de autor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Entrevista exclusiva con Millie Bobby Brown: "La gente de Argentina es maravillosa"

Uno de los protagonistas de “Stranger Things” trabaja de camarero ante el retraso en la grabación de la serie por la pandemia

La actriz Millie Bobby Brown fue nombrada embajadora de la buena voluntad de Unicef

Millie Bobby Brown: un prodigio fuera de serie