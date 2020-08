Virlán García, cantante de corrido a “Los Chapitos”, fue detenido

Virlán García es cantante de música regional mexicana y corridos (Foto: virlangarciaoficial)

Virlán Garcia, cantante y compositor de corridos, confirmó que este fin de semana se fue detenido.

El músico dijo que el motivo fue por manejar a exceso de velocidad y con “unas cervecitas encima” en San Luis Río Colorado, Sonora, no por llevar droga con él.

“Sí iba a una velocidad considerable, más o menos recio”, el intérprete de música regional mexicana en un video de unos 6 minutos en su cuenta oficial de Instagram.

“Me pararon por andar a exceso de velocidad”, comentó al relatar que dos policías lo detuvieron cuando iba en compañía de su primo.

El intérprete de un corrido sobre Archivaldo Guzmán -hijo de “El Chapo” dio en un video la versión de lo ocurrido.

Virlán García tiene 23 años, es padre de dos hijas y originario de Guasave, Sinaloa, estado cuna del Cártel de Sinaloa (Foto: virlangarciaoficia)

Virlán García, que canta 9 balas, comentó que previo a la detención estaba en una reunión familiar de la que salió por comida para cenar y llevaba dos cervezas en el automóvil.

Al detenerlo, García dijo que los oficiales se portaron de manera grosera y “altanera”, además de que se negaron a levantar la infracción y optaron por llevarlo a la comandancia.

El cantante, de 23 años, casado con Fernanda Esquer y padre de dos niñas, dijo que aceptó pero al momento de la detención los policías lo maltrataron y lastimaron, a lo que él reaccionó para “defenderse”

“(Hubo) exceso de fuerza, abuso de autoridad. Yo exploté. Sí me puse agresivo la verdad, a quién le gusta que lo toquen”, expresó.

En medios locales, el cantante dijo que circuló la versión de que en su automóvil se habían encontrado sustancias prohibidas.

Virlán García negó esa versión y aclaró que las únicas sustancias prohibidas que llevaba en el vehículo eran “dos cervecitas” que tomaba junto con su familiar.

Virlán García recientemente estrenó "9 balas", donde relata la historia de una persona agredida que busca venganza (Foto: virlangarciaoficia)

“Un oficial me dice que, si traía un ‘periquito’ y me ofendí demasiado, le dije que me revisara por la falta de respeto, los deje que hicieran todo y me detuvieron casi 3 horas. Las únicas sustancias prohibidas que había en mi vehículo eran 2 cervezas que nos veníamos tomando mi primo y yo, en caso de drogas no salgo de ahí y me mandan a Mexicali”, relató.

El músico aclaró que entre los jaloneos sólo hubo ligeras lesiones.

“No hubo lesiones, una leve lastimadita en el hombro,por lo mismo que me jalaron”, añadió.

Virlán comentó que estuvo en la celda alrededor de dos o tres horas. Después su familia pagó la fianza y fue puesto en libertad

El músico aprovechó el mensaje para ofrecer una disculpa a sus seguidores y club de fans.

“Merecen una disculpa de mi parte (...) yo sé que me siguen niños (...) lo quieren pintar como si fuera la peor persona del mundo yo creo que eso va en contra de mí, tengo que defenderme y dar mi versión, comprendamente soy ser humano también, voya defenderme („.) si atentan con mi integran física”.

Virlán García, su origen en los corridos

Virlán García, originario de Guasave, Sinaloa, comenzó su carrera cantando corridos y ha mostrado su lado romántico con otros temas en sus interpretaciones.

Este 2020 volvió al origen con su canción “9 balas”, en la cual cuenta la historia de una persona agredida y que busca la venganza.

“La mayoría son experiencias, de un pensamiento pueden salir muchas canciones. Muchas veces me baso en lo cotidiano, me baso tanto en lo mío como en lo que me rodea”, mencionó en una entrevista con la agencia española EFE.

Además, ambos temas son parte de los proyectos que el compositor tiene para un futuro próximo, sacar dos discos: uno de corridos y otro con temas más variados.

“Los corridos han existido desde la época de la Revolución (1910-1924), hoy se canta a otros personajes y puede haber corridos para concientizar a la gente, pero depende del estado de ánimo en el que andes que puedes escuchar un corrido mío con el que te puedes identificar”, aseguró.

Virlán García dice que la mayoría de sus canciones surgen de experiencias (Foto: virlangarciaoficia)

