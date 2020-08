“Chiquis” Rivera sin su anillo de bodas: la cantante respondió a rumores sobre su relación con Lorenzo Méndez

"Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez enfrentaron una crisis matrimonial hace un par de meses (IG: lorenzomendez7)

Unas fotografías de Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis” Rivera, sin su anillo de bodas desataron nuevas especulaciones sobre su situación matrimonial con Lorenzo Mendez.

Y es que como se recordará, hace algunos meses la famosa pareja de cantantes enfrentó una crisis matrimonial que los llevó a vivir en casas diferentes.

Sin embargo, su contagio de COVID-19 los volvió a reunir y en varias transmisiones en vivo se mostraron contentos y en armonía.

La hija de la fallecida Jenni Rivera volvió a dar de qué hablar sobre su estatus sentimental, pues en unas recientes fotografías en su cuenta de Instagram se pudo ver que no portaba su anillo de bodas.

"Chiquis" Rivera generó comentarios por recientes fotos en las que ha aparecido sin su anillo de bodas (IG: chiquis)

Entonces se desataron las especulaciones acerca de si la pareja estaría atravesando una nueva crisis.

Para evitar cualquier rumor, en Instagram stories Chiquis se refirió al asunto y descartó tener problemas con Méndez.

“Sí me lo pongo, depende de lo que estoy haciendo, depende si no quiero que éste se me vaya a ensuciar o cualquier cosa”, contestó sobre el por qué no siempre usa la argolla.

Chiquis y Lorenzo dejaron atrás sus problemas (IG: lorenzomendez7)

“Yo estoy casada en mi corazón, yo estoy casada en mi mente, así que no necesito siempre traer, de hecho ahorita no traigo ni el anillo”, añadió la cantante.

Chiquis aprovechó para responder en específico a la gente que comenzó a especular.

“Siempre andan los rumores ahí de que, ‘ay la Chiquis no se pone el anillo’. No me lo tengo que poner porque al final del día yo sé quién soy, y que soy una mujer casada y pues nada, él también lo sabe, él sabe que pasa, ¿no?”.

Lorenzo estaba presente y bromeó con la idea de que Chiquis se haga un tatuaje del anillo para que la gente deje de hablar.

"Chiquis" y Lorenzo Méndez se contagiaron de COVID-19 (IG: chiquis)

Alzó la voz

Hace algunos días Rivera también habló en Instagram stories pero para responder a aquellos que tienen prejuicios en contra de las personas contagiadas de COVID-19.

Primero dijo, en inglés, “sentí la necesidad de venir aquí para ventilar un poco. Estoy muy irritada por el nivel de ignorancia de este mundo o de algunos seres humanos en muchos temas. Política, coronavirus”.

“¿Saben? Es que señores antes de que abran la boca por favor edúquense e investiguen antes de decir algo que pueda herir los sentimientos de alguien u ofenderlo o que pued tomarlo como una falta de respeto”, continuó.

Chiquis lamentó los prejuicios que existen contra la gente que estuvo contagiada de coronavirus (IG: chiquis)

Chiquis mostró su molestia por los comentarios sobre las personas que han tenido el virus.

“Estoy tan irritada con todo esto del coronavirus. Por favor, entiendan que cualquiera con coronavirus después de 15 días, aun si siguen saliendo positivo, ya no es contagioso. Y no significa que porque tuviste el virus vas a tenerlo toda la vida. La gente actúa como que ¡Oh Dios mío tuviste coronavirus¡ ¡Aléjate de mí! ¡OMG todavía lo tienes! y ya han pasado como 60 días. Es ridículo”.

Ya en español, Chiquis continuó con su mensaje en el mismo sentido.

“Edúquense, hagan su investigación antes de hablar, antes de ofender, antes de decirte ciertas cosas porque la verdad suena estúpido, es algo que no podemos evitar, está por todos lados, hay que tomar precauciones pero no dejen de vivir, la verdad hay que tener fe en Dios que todo va a estar bien y tomar las precauciones”, expresó antes de finalizar con un “estoy hasta la madr*”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La verdad sobre el presunto triángulo amoroso entre Jenni Rivera, su hija “Chiquis” y Esteban Loaiza

“Estoy libre de coronavirus”: Lorenzo Méndez confirmó que superó el COVID-19

“Chiquis” Rivera y su lucha contra el COVID-19: “Es una gripa muy rara que te afecta el cerebro”