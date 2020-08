Miley Cyrus y la gran mentira que le mantuvo a Liam Hemsworth durante una década

Miley Cyrus revela la gran mentira que le contó a Liam Hemsworth durante casi una década

Miley Cyrus y Miley Cyrus se casaron en secreto en diciembre de 2018 después de conocerse en 2009 en el set de “The Last Song”. Ocho meses después anunciaron su separación y en seguida Hemsworth solicitó el divorcio a la actriz y cantante estadounidense. El galán de cine no quiere saber nada de su ex esposa. Disfruta de la compañía de su novia Gabriella Brooks en Byron Bay, Australia, mientras Cyrus está de nueva soltera tras terminar su relación de diez meses con Cody Simpson.

Cyrus reveló recientemente una intimidad sobre su vida privada que se remonta al comienzo de su relación con Hemsworth. La cantante contó que le mintió a su ex, y que mantuvo esa mentira durante 10 años, hasta que se vio obligada a contarle la verdad.

Durante su aparición en el podcast “Call Her Daddy” de Alexandra Cooper, la cantante confesó que la primera vez que tuvo relaciones sexuales con un hombre fue con Liam Hemsworth a los 16 años. Y señaló que le mintió a su entonces marido durante una década. Le hizo creer que antes de él había estado con otro chico, pero no fue así. “Terminé casándome con el chico, así que eso es una locura”, puntualizó.

Cyrus también reveló que antes de su primera vez con Liam, hizo un trío con dos mujeres.

“Cuando tenía 11 o 12 años, mis amigas comenzaron a decirme lo que estaban haciendo con los chicos y yo realmente no lo entendía. Así que conseguí que la mayoría de mis amigas tuvieran relaciones conmigo”, declaró. Sobre su interés sexual por las mujeres, Cyrus se mostró muy honesta: “Me atraían las chicas mucho antes de lo que me atrajeron los chicos”, sostuvo. “Cuando tenía como 11 años, pensaba que Minnie Mouse era súper sexy”.

Shutterstock

Miley dijo que, cuando comenzaron a salir, le dijo a Liam que no era virgen para no parecer una “perdedora”. Mantuvo esta mentira durante muchos años pero después se vio obligada a contar la verdad cuando un amigo de él se casó con la persona con la que ella había dicho tener sexo antes de comenzar su relación con el actor australiano.

“En ese momento no podía pensar en nadie, así que inventé que había tenido sexo con alguien que conocía, pero no había sido así… y uno de sus amigos terminó casándose con él y fue entonces cuando, a mis 24 años, tuve que decirle que mentí cuando tenía 16. Fue una mentira a la que me aferré durante 10 años”, admitió la cantante de 27 años.

“Al pasar por una ruptura tan mediática, una cosa que gané con toda esa pérdida es la idea de que todo lo que hago lo hago por mí”, aseguró Miley, quien parece estar muy segura de haber tomado la decisión correcta al terminar con Liam.

La intérprete de “Midnight Sky” también ofreció una entrevista radial el viernes pasado en plena promoción del video de su nuevo tema. Nicole Ryan, de SiriusXM, le preguntó si alguna vez se volvería a casar y si quería convertirse en madre. “No es una prioridad en mi vida”, se sinceró la artista de Tennessee. “Sigo a muchas feministas en línea y es como, ¿a cuántos hombres le preguntan si se van a casar o tener hijos? (...) No creo que muchos hombres sientan la presión de tener hijos y casarse”.

La ex estrella de Disney finalmente lanzó un nuevo single y videoclip, titulado “Midnight Sky”, y que supone un adelanto de su próximo álbum, “She Is Miley Cyrus”.Tal como reveló la artista, ella misma ha sido la encargada de dirigir el clip. Según Rolling Stone, el tema y la estética del video están inspirados en “iconos femeninos de la música como Stevie Nicks, Joan Jett y Debbie Harry”. En apenas horas en YouTube, la la producción ya ha superado las 23 millones de reproducciones.

Cody Simpson y Miley Cyrus se separaron tras diez meses de relación (Foto: Instagram)

En agosto pasado, la cantante anunciaba su separación de Hemsworth después de solo ocho meses de matrimonio y ahora se ha conocido que su noviazgo con Cody Simpson, con quien comenzó una relación a finales de 2019, ha llegado a su fin.

La propia Miley confirmó en su Instagram Live que han decidido darse un tiempo para trabajar en ellos mismos. “Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a nuestra edad. Solo estamos decidiendo quiénes queremos ser en nuestras vidas, qué queremos hacer, así que no conviertan esto en una historia dramática si la semana que viene nos ven que vamos a comer pizza juntos”, dijo en referencia a la buena relación que mantienen tras la ruptura.

“Hemos sido amigos durante diez años y vamos a seguir siéndolo, así que no conviertan esto en algo que no es”, agregó.

