“(El ginecólogo) me dice ‘Inés, no son dos, son tres, estás embarazada de triates. No sabes en el problema que estamos metidos, o sea un embarazo de triates es complicadísimo, de las cosas más difíciles, aparte eres chiquita, tu cuerpo no lo va a soportar, yo creo que no estás preparada para tener unos triates, te voy a tener que poner en cama, ya empezaste con amenazas de aborto’, el panorama no estaba bonito”, comentó Inés.