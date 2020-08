El día que Jennifer Aniston lloró en medio de una entrevista al enterarse que Brad Pitt iba a tener un hijo con Angelina Jolie

Brad Pitt y Jennifer Aniston (Reuters)

Jennifer Aniston estalló en llanto al descubrir que Brad Pitt estaba esperando un hijo con otra mujer. La actriz, hoy de 51 años, filmó su última escena de “Friends” hace 16 y estaba lista para formar una familia con el actor. Pero las cosas no salieron como las había planeado Jen, ya que su entonces marido se enamoró de Angelia Jolie en el set de su película “Mr and Mrs Smith”, dejando a la actriz con el corazón roto en 2005.

“El mundo quedó sorprendido y yo me quedé sorprendida”, confesaba la actriz al hablar sobre sobre su separación con Pitt tras cuatro años y medio de casados. Después de que la pareja anunció su separación al mundo y aún sin terminar de firmar el divorcio, Aniston se sentó para una entrevista con Vanity Fair ese mismo año y habló abiertamente de sus sentimientos de pérdida, tristeza, rabia y sorpresa por la ruptura. Pero no fue nada fácil para ella hablar públicamente de su fallido matrimonio con Pitt ya que aún estaba en pleno duelo. En un momento se derrumbó y no pudo contener sus lágrimas cuando la periodista le habló sobre los rumores de que Jolie estaba embarazada de dos meses.

La actriz señaló que amará a Pitt “el resto de sus días” y no pudo evitar emocionarse ante Leslie Bennetts cuando le comentó la posibilidad de que Jolie y su ex marido estaban esperando su primer hijo juntos.

La periodista dijo que Aniston, que tenía 36 años en ese momento, parecía que la habían “apuñalado en el corazón” y que la estrella de Hollywood “lloró en silencio durante varios minutos”, y fue incapaz de continuar con la charla.

Según dijo a Bennetts, la popular Rachel de “Friends” dijo que elegía creer la versión dada por su ex marido de que nunca la engañó mientras estuvieron casados. Cuando se le preguntó si creía que Brad y Ange tenían una aventura, Jen contestó: “Elijo creerle a mi esposo”. Y luego agregó: “En este punto, no me sorprendería nada, pero preferiría creerle”.

Las fotos de Angelina Jolie y Brad Pitt que molestaron a Jennifer Aniston

Aniston contó que Brad le dijo que quería resolver lo que quería en la vida, como hombre soltero, y que “no se trataba de otra mujer”. Sin embargo, el actor ya había sido fotografiado junto al hijo adoptivo de Angelina, Maddox, en un playa el 29 de abril de 2005.

“Sería un robot si dijera que no sentí momentos de enfado, de dolor y vergüenza. Simplemente no sé qué pasó. Hay muchas cosas que no entiendo, muchas cosas que no sé, y probablemente nunca lo sabré, de verdad”, decía la actriz en ese momento refiriéndose a esas primeras imágenes de su ex con Jolie en Kenia acompañados por Maddox, que evidenciaban una relación que llevaba tiempo. “Me chocaron las fotografías, pero bueno lo que no te mata te hace más fuerte”.

Brad Pitt y Angelina Jolie en una escena de "Mr And Mrs Smith" (Shutterstock)

Tanto Pitt como Jolie siempre negaron haber comenzado su relación mientras el actor estaba casado con Jen.

Jolie, de 45 años, y Pitt, de 56, fueron pareja por 12 años y tenían dos de casados cuando la actriz estadounidense pidió el divorcio en 2016 en medio de acusaciones por maltrato físico contra uno de sus hijos durante un vuelo privado.

A pesar de la tristeza por una historia de amor que no tuvo un final feliz, Jennifer admitió que “se sintió afortunada de haber experimentado” su matrimonio con el ganador del Oscar. Los actores se casaron el 29 de julio de 2000. Si bien el divorcio fue devastador, la actriz dijo que no se arrepentía. “Amo a Brad. Lo amaré por el resto de mi vida. Es un hombre fantástico. Pasamos juntos siete años muy intensos. Fu una relación hermosa y complicada”.

Aniston se casó por segunda vez con el actor Justin Theroux en 2015, tras tres años de relación. Un año más tarde, en febrero de 2016, anunciaron su separación. Unos meses después, Jolie le pidió el divorcio a Pitt, argumentando “diferencias irreconciliables”.

Jennifer Aniston y Brad Pitt: las fotos del reencuentro más esperado en los SAG Awards ( AFP)

Pitt y Aniston, de 51 años, han reconstruido su amistad a lo largo de los años. En enero de este año la ex pareja de Hollywood fue noticia al ser fotografiados junta detrás del escenario de los SAG Awards en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

El 2019 fue para ambos un gran año a nivel laboral. Aniston volvió a la pantalla chica de la mano de Apple+ con un papel dramático en “The Morning Show”, mientras que Pitt, que pasó varios años alejado de Hollywood, regresó a lo grande de la mano de Tarantino.

