¿Y dónde está Belinda?: Christian Nodal se mostró en redes sin su novia

Christian Nodal y Belinda se han mostrado cada vez más cariñosos (IG: lavozazteca)

Aunque las muestras de cariño entre Christian Nodal y Belinda son cada vez más frecuentes en redes sociales, llamó la atención que el cantante se mostrara en Instagram stories lejos de su novia.

Hace algunas horas Nodal compartió en su red social algunos clips en los que se le veía disfrutando de la convivencia con sus amigos.

A uno de ellos le cortó la barba y mostró los resultados del proceso. También dejó ver que los videojuegos forman parte de sus actividades en su tiempo libre.

Nodal se mostró divertido rodeado de amigos

Pero entre todas las recientes imágenes que compartió de su vida cotidiana, en ninguna apareció Belinda, con quien -según lo que han expresado ambos- está viviendo un intenso romance.

No está claro en qué ciudad se encuentra Nodal ni tampoco si, en medio de la pandemia de coronavirus, la convivencia con Belinda es constante.

Lo que sí es un hecho es que han realizado viajes juntos, pues se les captó disfrutando de Valle de Bravo y la intérprete reveló que fue en Puerto Vallarta donde él se le declaró.

Ambos están trabajando como “coaches” en La Voz Azteca y fue ahí donde surgió el romance.

Esta semana incluso dieron de qué hablar con un dueto que realizaron, con el tema de Nodal De los besos que te di.

La primera actuación de Belinda y Christian Nodal en "La Voz México", tras revelar su noviazgo

Además, Nodal dejó ver lo enamorado que está de Belinda, pues compartió en Instagram un video donde aparecían besándose y un mensaje que decía:

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa’ toda la vida, mi amor”.

Por su parte, Belinda concedió una extensa entrevista a la revista TV Notas, en donde detalló cómo conoció a Christian, cómo se fue dando el romance y cómo le pidió que fuera su novia.

“Me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor”, relató Belinda sobre el inicio de un noviazgo que ha acaparado la atención en medios de comunicación y redes sociales.

La cantante y actriz explicó que esta vez decidió ser más abierta con su situación amorosa por la persona que le ha demostrado ser Nodal. “Tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo”.

También descartó que su relación sea un truco publicitario para levantar el rating de La Voz.

“Christian y yo acordamos que no nos enfocaríamos en lo que la gente dice, es algo que estamos viviendo nosotros y créeme que la verdad ninguno de los dos nos prestaríamos a algo así, lo que estamos viviendo es algo real”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Christian Nodal volvió a robarse la noche de “La Voz”, pero esta vez sin Belinda: así cantó con Ricardo Montaner

La broma del “Capi” Pérez sobre Belinda y Daniela Luján que no le gustó a Christian Nodal

Christian Nodal ya le compuso una canción a Belinda: así se ha ganado el corazón de la estrell