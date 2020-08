Christian Nodal ya le compuso una canción a Belinda: así se ha ganado el corazón de la estrella

Christian Nodal ya le compuso una canción a Belinda, así lo reveló la propia cantante (IG: lavozazteca)

Desde que se destapó el romance de Belinda y Christian Nodal se especuló con las canciones que podría componer el joven una vez que terminara la relación, pero -de hecho- el intérprete ya escribió un tema inspirado en su compañera en La Voz.

Como parte de la entrevista que Belinda concedió a TV Notas, en la que contó varios detalles del romance, dio a conocer que Christian ya compuso un tema inspirado en ella, que nadie más ha escuchado hasta ahora.

La intérprete recordó que conoció a Nodal en una entrega de premios el año pasado y solo volvieron a coincidir este año en las grabaciones de La Voz, pero al principio notaba a Christian muy distante con ella, por lo que incluso lo sintió hasta grosero.

Como nunca antes, Belinda ofreció abundantes detalles sobre su vida amorosa con Christian Nodal

Sin embargo, con el paso de los días la convivencia fue mejorando y el momento clave llegó un día que Christian le mandó un mensaje a las tres de la madrugada.

“Todo cambió por un mensaje que me mandó. Me mandó uno a las 3 de la mañana, era una canción que él compuso y que me cantó; me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía”.

Belinda quedó fascinada con el tema. “Puedo decirte que es una canción maravillosa; de inmediato le pregunté si él la había escrito y a quién se la había dedicado”.

Belinda ya inspiró a Nodal lo suficiente como para que él le compusiera una canción (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

La estrella se sorprendió con lo que le dijo Christian.

“ Me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo . Me sentí muy halagada. Te puedo decir que a Christian lo admiraba como artista y como ser humano, pero hoy puedo decir que estoy feliz y enamorada”.

También para TV Notas, Nodal dijo que grabará la canción junto a Belinda y será una sorpresa para sus fans.

Pero no fue ese el único detalle del joven que conquistó a Belinda.

Nodal se ha mostrado muy romántico con Belinda (IG: lavoztvazteca)

Para pedirle que fuera su novia la invitó de viaje a Puerto Vallarta y ahí le preparó un encuentro muy especial.

“ Me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Me quedé impactada, estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por mí, así que no dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor”.

Aunque, según reveló Belinda, acaban de cumplir cuatro semanas de novios, fue hasta hace unos días que se destapó el romance.

Así destapó Nodal el romance (Foto: Instagram@ nodal)

De hecho fue Christian quien dio a conocer la relación a través de una publicación en Instagram stories en la que compartió fotos con Belinda y la frase “Te amo”.

Desde entonces no han faltado las palabras cariñosas por parte del intérprete hacia su novia, quien poco a poco ha ido mostrándose más afectuosa.

Y es que el fin de semana llamó la atención la manera fría en que respondió a un mensaje de amor de Nodal.

Christian Nodal se mostró muy cariñoso con su novia

El joven de 21 años le escribió en Instagram “te amo bigotona” (por una foto en la que Belinda tenía pintados unos bigotes), pero la cantante solo respondió con emojis de una carita sonriente, no con palabras de amor o emojis relacionados con su relación, lo cual fue notado por los usuarios de la red que hicieron comentarios del tipo “ni los limones de la taqueria son tan secos”.

Por ahora todo lo relacionado con Nodal y Belinda atrae gran atención de los medios y los usuarios de redes sociales, que han advertido a Christian la posibilidad de que la estrella le rompa el corazón, como ocurrió con Lupillo Rivera.

De hecho Lupillo dio de qué hablar al presentar una canción que compuso sobre las mujeres “tóxicas” y aunque nunca mencionó a Belinda, muchos entendieron que estaba dedicada a ella.

Al respecto, Belinda llamó la atención al aplaudir el comentario que hizo una seguidora sobre el hecho de que Lupillo “se alucinó de más” con ella, pues en realidad nunca anduvieron.

