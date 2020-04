Lady Gaga recientemente organizó junto a la Organización Mundial de la Salud el concierto “Together at home” con Global Citizen para reunir dinero en beneficio a los afectados por el coronavirus. En el evento online actuaron desde sus casas The Rolling Stones, Maluma, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder, entre otros, y se recaudaron más de 127 millones de dólares.