La alarma de Yadhira Carrillo por la salud de Juan Collado: “es urgente” que tenga acceso a un médico

La actriz Yadhira Carrillo está más preocupada que nunca por su esposo Juan Collado, quien ha mostrado un claro deterioro en su salud desde que fue detenido en el Reclusorio Norte y donde ahora debe adoptar un régimen estricto de alimentación en espera de los análisis para determinar si sus males se deben al ácido úrico o una artritis.

La protagonista de varios melodramas mexicanos señaló que además de los problemas en sus pulmones, la diabetes y el colesterol, ahora su marido se someterá a diversos análisis para determinar la razón del malestar en su mano izquierda y que se le detonó por la humedad en su celda en el centro penitenciario ubicado al norte de la Ciudad de México.

“Está con el problema del ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes, y empieza a sentirse mal en ese sentido. No sabemos hasta donde es ácido úrico o una artritis en la mano izquierda. Es es que es muy húmedo aquí”, dijo durante su visita al Reclusorio Norte el fin de semana pasado.

Carrillo destacó que Juan Collado necesita de un médico especialista para determinar los problemas de salud que lo aquejan, aunque por lo pronto ya está bajo una valoración médica.

Yadhira Carrillo se ha mantenido firme al lado de su marido en medio de la adversidad

“Esperemos que pueda tener acceso un médico, que es urgente. Se le van a hacer estudios de sangre y estamos en el tema, no descuidamos ni un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud, su nutrición”, precisó la actriz de 47 años.

La también empresaria enlistó las actividades que Juan Collado hace dentro de la prisión para mantenerse en su peso, así como los alimentos que consume y ella misma le lleva para no afectarle más en su salud.

“Se mantiene en su peso porque hace ejercicio ahí mismo, en el espacio pequeñito en el que está hace ejercicio todos los días. Yo le traigo su comida muy sana; también de repente le traigo sus hamburguesas y este tipo de cosas, pero siempre le traigo su jugo verde, verduras, proteína, lechuga, etcétera”, concluyó sobre la manera en la que cuida a su marido.

Yadhira Carrillo ya había hablado de los problemas de salud del abogado conocido por su defensa hacia los políticos mexicanos, principalmente al ex presidente Enrique Peña Nieto. En aquella ocasión la actriz manifestó que los malestares podrían deberse a una enfermedad conocida como gota, la cual es provocada por el exceso de ácido úrico en el cuerpo.

“Ha estado malito ahorita. Por ahí trae un cuadro que parece ser de gota; en eso estamos, vamos a ver si sí es o no es, pero bueno, le estoy cambiando la alimentación, de darle cosas más nutritivas todavía, quitarle carne, quitarle más la carne roja y darle verduras, jugos verdes. Le estoy cambiando la dieta a partir de hoy”, señaló.

Tanto Yadhira Carrillo como Juan Collado han visto un deterioro importante en su salud desde que él fue detenido en el Reclusorio Norte (Instagram: yadhira_carrillo)

En aquella ocasión también se quejó por las restricciones que tiene desde la llegada del coronavirus a México, ya que sus visitas se vieron disminuidas para evitar brotes al interior o exterior del Reclusorio Norte.

“Todas las visitas se me hacen pocas la verdad, de cuatro visitas ahora sólo son dos por el Covid, entonces aprovechar lo más posible el tiempo para estar aquí y traer lo que él necesita y acompañarlo siempre”, manifestó afuera del penal capitalino.

En otras visitas ha reconocido que debe reforzar las medidas de seguridad para que su marido y su madre no se contagien con el letal virus surgido a finales del año pasado en China, por lo que decidió cerrar de forma temporal su tienda dedicada a la ropa infantil.

“No estamos abriendo ahorita porque mi mamá es un paciente vulnerable y Juan es un paciente vulnerable, padece de pulmón, etcétera, muchas cosas. Entonces me parece muy riesgoso de repente estar yendo, contagiarme y no poder venir a verle, o a mi mamá, por ejemplo. Por su edad son pacientes vulnerables y Juan por su situación médica…”, añadió.

Pero no sólo Juan Collado ha visto disminuida su salud, ya que a la misma Yadhira Carillo se le desencadenó el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo, malestares provocados por el estrés y la ansiedad.

La actriz declaró a Ventaneando en una ocasión que perdió la capacidad de escuchar los sonidos: “Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”.

