El drama de Yadhira Carrillo: crisis y riesgos de salud la obligan a cerrar su negocio

El panorama no parece muy alentador para Yadhira Carrillo. (Fotografía: Captura de pantalla ventaneando)

El panorama no parece muy alentador para Yadhira Carrillo. El esposo de la actriz continúa preso en el Reclusorio Norte, padece una enfermedad provocada por el estrés y ahora se enfrenta al cierre de su tienda de ropa infantil debido a la pandemia provocada por el coronavirus.

Desde que Juan Collado fue apresado en julio del año pasado, la ex reina de belleza se mantiene fiel a su lado en el centro penitenciario de la Ciudad de México, por lo que con el comienzo de la crisis sanitaria reforzó las medidas de seguridad a su alrededor para proteger al abogado y a su mamá, ambos considerados como pacientes de riesgo porque padecen enfermedades crónicas.

Una de las decisiones que tomó para no exponerse al virus surgido de China a finales del año pasado fue el cierre de su tienda de ropa infantil, y ante las bajas ventas, el posterior despido de sus tres empleados, a quienes indemnizó conforme a las leyes mexicanas.

“A las personas de mi tienda, debido a que no íbamos a abrir ya definitivamente y no sabíamos por cuanto tiempo, ya después de unos meses los liquidamos como corresponde, como la ley lo marca y les dijimos que si volvíamos a abrir con mucho gusto se les volvería a llamar a las mismas personas, que son tres”, dijo la actriz.

(Foto: Instagram de Momentos by Yadhira)

Yadhira Carrillo aclaró que su negocio continúa operando a través de servicio telefónico y su página de internet.

“Pusimos un letrero para que cuando alguien necesite algo nos marque y nosotros llegamos en 10 minutos... tenemos todas las precauciones del mundo, pero sin dejar de trabajar”, mencionó antes de explicar sus motivos para detener las operaciones físicas de su tienda.

“No estamos abriendo ahorita porque mi mamá es un paciente vulnerable y Juan es un paciente vulnerable, padece de pulmón, etcétera, muchas cosas. Entonces me parece muy riesgoso de repente estar yendo, contagiarme y no poder venir a verle, o a mi mamá, por ejemplo. Por su edad son pacientes vulnerables y Juan por su situación médica…”, añadió.

La vida se la ha complicado poco a poco a la actriz de 47 años, aunque ella ha declarado en múltiples ocasiones que lucha por mantener el ánimo y encontrar la fortaleza para superar esta adversidad, siempre en compañía del hombre con el que contrajo matrimonio hace ocho años.

“Él y yo vamos a vivir el aquí y el ahora, porque depende de cada ser humano ser feliz en donde está, no tienes que estar en un lugar para ser feliz, tiene mucho que ver en la forma como manejas la cabeza, la mente, el inconsciente”, declaró hace unas semanas afuera del Reclusorio Norte.

Yadhira Carrillo ha estado presente cada semana en el centro penitenciario y no pierde la esperanza de volver a reunirse con él. Foto: Instagram de Yadhira Carrillo)

Juan Collado cumplió el mes pasado un año preso en el centro penitenciario de la capital del país, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Durante este mismo tiempo, la actriz Yadhira Carrillo ha estado presente cada semana en el centro penitenciario y no pierde la esperanza de volver a reunirse con él.

“Y aquí seguiré hasta que él salga”, resaltó en una ocasión la protagonista de melodramas mexicanos.

Durante este tiempo ambos también se han enfrentado a diversos problemas de salud. En el caso de la actriz se le desencadenó el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar los sonidos.

“Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona y me la dan tomada”, informó la famosa mexicana en entrevista con Ventaneando.

Mientras que a Collado se le desarrolló una enfermedad crónica conocida como gota y que es similar a la artritis reumatoide, cuyos síntomas son la hinchazón, enrojecimiento, molestias en las articulaciones y rigidez en las mismas.

La enfermedad es causada por el exceso de ácido úrico, por lo que la actriz decidió modificar las rutinas de su esposo: “Ha estado malito ahorita. Por ahí trae un cuadro parece ser de gota; en eso estamos, vamos a ver si sí es o no es, pero bueno, le estoy cambiando la alimentación, de darle cosas más nutritivas todavía, quitarle carne, quitarle más la carne roja y darle verduras, jugos verdes. Le estoy cambiando la dieta a partir de hoy”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Yadhira Carrillo reveló que Juan Collado padece una enfermedad crónica

“Aquí seguiré hasta que salga”: Yadhira Carrillo a un año del encierro de Juan Collado

La terrible enfermedad que el estrés y la angustia causaron a Yadhira Carrillo