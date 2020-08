Brooklyn Beckham y Nicola Peltz dispararon rumores de matrimonio gracias a esta foto

La pareja desató rumores con la imagen de un anillo dorado (Foto: Instagram/nicolaannepeltz)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz causaron una serie de rumores acerca de su situación como pareja este pasado viernes. Esto debido a que la actriz compartió una fotografía de la mano de Beckham usando una banda dorada en el dedo anular.

A través de las historias de Instagram, la estadounidense de 25 años publicó una imagen de dos manos sosteniéndose. La mano de Beckham se encontraba más a la vista, y se alcanzaban a ver algunos de sus tatuajes, como el de “1974”, año en que Victoria Beckham nació y el “7″, número que David Beckham utilizaba en su camiseta de fútbol cuando jugaba para el Manchester United.

El anillo del fotógrafo de 21 años era dorado y estaba adornado con un pequeño diamante. Mientras que la mano izquierda de Peltz también sale en la imagen, pero al ser opacada por Beckham, no se alcanza a distinguir si ella tiene o no una sortija.

La pareja anunció su compromiso el pasado 11 de julio a través de sus cuentas de Instagram y utilizando la misma imagen, la cual fue tomada por la hermana menor del fotógrafo, Harper.

La actriz publicó una imagen de la mano de su prometido (Foto: Instagram/nicolaannepeltz)

“Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo”, reveló el también modelo.

En el mismo mensaje, Beckham adelantó que será una buena pareja, y, en algún futuro, un buen padre. “Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día. Te amo cariño”, finalizó.

Mientras que la actriz de “Transformers: La era de la extinción”, compartió la misma imagen con un mensaje similar.

“Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo mucho bebé”, compartió Peltz.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz anunciaron su compromiso el 11 de julio (Foto: Instagram/brooklynbeckham)

La pareja se comprometió cuando Beckham le hizo la propuesta en frente de la familia Peltz. Un par de semanas después del anuncio oficial, el hijo mayor del futbolista y la ex Spice Girl, compartió tiernas imágenes del día de la propuesta en la misma red social.

“No puedo imaginar una vida sin ti bebé, me haces sentir tan especial y me haces reír todo el tiempo por siempre te cuidaré y siempre te apoyaré”, expresó Beckham.

Por su parte Nicola compartió la emoción que siente por unir sus vidas en la publicación de su prometido: “Estoy tan enamorada de ti que mi corazón va a estallar”, respondió ella.

Pero esto no significa que la pareja haya renunciado a una fiesta digna de celebrarse. El diario británico Mirror Online reportó que los jóvenes están planeando una fiesta tradicional judía. Esto ya que la actriz es hija de un exitoso empresario fiel a esta religión, Nelson Peltz.

La pareja estaría planeando dos ceremonias judías (Foto: Instagram/brooklynbeckham)

De acuerdo a la publicación, Brooklyn le dijo a sus amigos que es probable que la pareja siga algunas tradiciones como casarse bajo una jupá (dosel nupcial), firmar una ketubah (contrato de matrimonio) e incluso romper una copa de vino.

“Nicola se crió en un hogar judío y, aunque su madre Claudia no es judía, su padre Nelson es devoto. Criaron a sus hijos para defender los valores judíos tradicionales”, reveló una fuente anonima.

Incluso cuando comenzaron a salir, una de las cosas que los acercó fue la herencia judía de ambos, ya que el abuelo de Brooklyn era judío. Aunado a estos planes, la pareja estaría planeando dos ceremonias, una en el Reino Unido, y otra en Florida.

