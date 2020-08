Ex de Christian Nodal borró sus fotos luego de hacerse público el romance entre el cantante y Belinda

La ex novia del cantante de banda, Christian Nodal, desapareció parte de su material fotográfico de Instagram luego de que se hiciera público que mantiene una relación con Belinda. María Fernanda Guzmán borró sus fotos de la red social unas pocas horas después de que ambos artistas dieran a conocer que están en una relación.

Según versiones, Guzmán se encontraba muy molesta de la cercanía que había construido Nodal con Belinda, aunque la relación entre María Fernanda y Christian concluyó de una forma oficial en diciembre del año pasado, no se descarta que haya causado conflictos con entre ellos, a tal grado de que el peso de los celos haya sido uno de los motivos por los cuales la pareja se separó.

Y es que la pareja era tan unida que subían casi todas las ocasiones que estaban juntos alguna foto en Instagram, llegando ella a publicar en una de las fotos que “lo que no se sube a Instagram no existe”, por lo que fans del cantante estaban muy al pendiente de su vida amorosa con Fernanda.

A inicios de diciembre, la relación entre Guzmán y Nodal ya había terminado, el cantante publicó un mensaje en su perfil de Instagram, en donde hizo una referencia a la soltería y a que se encontraba melancólico, el mensaje decía “Uno no sabe lo que pegan en el pecho las canciones dolidas hasta que esta soltero”. Fue por esta frase que se confirmó que la relación entre Christian y Fernanda había llegado a su fin.

Luego de que Christian publicara algunas fotografías en donde aparecía muy de cerca con Belinda, las redes sociales estallaron y se volvieron tendencia en México, en algunos de los comentarios de las fotos, la misma Belinda le contestaba con emoticones de corazones y románticos, mientras que Nodal le contestaba refiriéndose a ella como “mi conejita”.

Y es que Belinda siempre fue muy cerrada sobre sus romances, desde el que vivió con Criss Angel, hasta con Lupillo Rivera, de quien nunca habló abiertamente:

Yo no hablo de nadie nunca, porque yo hablo por mí y de mí. Yo soy una persona que me concentro en mi trabajo, no me gusta dar de qué hablar, por eso no hablo de mí, mi vida privada o mis cosas, por eso me concentro en mi trabajo, porque a eso me dedico. Entonces que hablen lo que quieran, yo estoy feliz, ganando como siempre