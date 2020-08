Pati Chapoy recordó el día que se enfrentó a la venganza de Televisa

La conductora pudo haber ido a prisión por un proceso efecuado por Televisa, empresa con quien trabajó por años (Foto: Instagram @ventaneandouno)

La historia de Pati Chapoy sin duda da de qué hablar: la periodista y conductora del programa de espectáculos más reconocido del país estuvo a punto de ser encarcelada debido a las presiones de Televisa, algo que la comunicadora recordó el día de hoy como parte de su 27 aniversario de relación laboral con TV Azteca.

Según lo relató un hilo de declaraciones hecho por el usuario de Twitter @hectorguilleng, la relación entre la periodista y Televisa fue muy cordial al principio, pues fue donde comenzó a repuntar su fama como reportera de espectáculos; sin embargo con el tiempo los productores pensaron que el concepto que presentaba ya no era refrescante, por lo que decidieron despedirla tras 19 años de colaborar allí.

Pasaron algunos meses y apareció TV Azteca, quien había ganado la licitación para la televisión abierta que había hecho el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, esto gracias a que otorgó a su amigo, el empresario Ricardo Salinas Pliego, la posibilidad de impulsar uno de los nuevos canales de televisión pública. Así fue como este nuevo espacio llamó la atención de Chapoy, quien estaba buscando llevar una nueva idea en compañía de otros periodistas, el proyecto era Ventaneando.

Ricardo Salinas Pliego no quiso permitir que la conductora de su mejor programa fuera a prisión, por lo que decidió usar sus recursos para protegerla (Foto: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

El programa fue muy atractivo para TV Azteca, quien vio una posibilidad para poder competir contra Televisa, esto de la mano de algunos conductores como Pepillo Origel, Pedro Sola y Martha Figueroa, encabezados por Pati Chapoy. Aunque al inicio, en vez de noticias dedicadas al espectáculo, el programa se dedicaba a criticar los errores de las telenovelas que sacaba Televisa, de ahí el nombre del programa.

Esto no cayó bien a la otra televisora, quienes se sentían absolutamente atacados, no sólo por los errores que eran señalados sino porque el programa tenía mucho éxito y porque se generaba a costa de lo que producían sus proyectos, por lo que decidieron tratar de proceder contra Chapoy de forma legal, algo que pudieron hacer teniendo como excusa el contenido que el programa usaba, propiedad de Televisa.

Como algo extra, se enfocaron en intentar llevar a Chapoy a prisión como una especie de venganza directa, por lo que rápidamente pusieron a trabajar a sus abogados y a sus contactos con el gobierno de Salinas de Gortari. Poco después, Ricardo Salinas recibió la llamada del entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien le hizo una petición especial.

Un helicóptero de TV Azteca fue directamente a la casa de Chapoy para trasladarla al estudio y evitar que fuera detenida (Foto: Instagram @Chapoypati)

“Tienes que darnos permiso de arrestar a Pati, meterla a la cárcel y calmar a Televisa” le dijo Madrazo Cuéllar a Salinas Pliego, algo que no quiso aceptar el empresario pues tiene muy buena amistad con Chapoy, por lo que se negó y tras finalizar la llamada contactó inmediatamente a la reportera y le advirtió que no saliera de casa hasta que los abogados de la televisora llegaran con un amparo para ella. Mientras tanto, Chapoy comenzó a planear qué respondería ante los medios cuando le tocara hablar.

Los abogados llegaron en un helicóptero de TV Azteca, con la orden de llevar a Chapoy al estudio para que no pudieran detenerla, esa tarde, cuando comenzó el programa, Pati dio un mensaje en el que explicó que se encontraba amparada y que no tenían razón alguna para detenerla pues se había apegado a las normativas de uso de crestomatías (contenidos usados específicamente para la enseñanza) que no infringían los derechos de autor de las telenovelas, no sin antes envolverse en el aura que da la libertad de expresión.

Esto inició un cabildeo que terminó en ajustar y verificar el uso de los derechos de autor y del que pueden valerse medios de comunicación para generar su contenido. Los legisladores concluyeron que siempre y cuando se citen derechos de autor, se puede usar el contenido manteniendo que se use por un tiempo determinado y citando a la procedencia además de respetar la veracidad de los creadores del contenido.

