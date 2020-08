Cómo la Luna afecta el ánimo y la manera de dormir de Ingrid Coronado: así lo explicó la presentadora

La presentadora explicó la forma en la que luna o las estaciones del año influyen en su ánimo (Foto: Instagram de Ingrid Coronado)

¿Las estaciones del año o la luna llena pueden influir en los estados de ánimo? Ingrid Coronado reforzó la idea de que los cambios de humor provienen del comportamiento del clima y así lo compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.

La ex conductora de Venga la Alegría habló en su cuenta de Instagram de los diversos sentimientos detectados en su organismo, como un nudo atorado en la garganta, la intolerancia o la ansiedad, y cómo éstas influyen en sus días sin conocer sus motivos o razones.

“A veces por más que reviso mi vida o mi día, no encuentro algo que sea lo que me está generando esa sensación”, explicó la presentadora de 46 años que desde hace dos años abandonó su trabajo en la televisión abierta para reencaminar su carrera en el mundo del entretenimiento.

Coronado precisó, que en la mayoría de los casos, su sentido anímico siempre se ve afectado por las condiciones naturales a su alrededor.

Ingrid Coronado ha mostrado su lado más íntimo en redes sociales (IG: ingridcoronadomx)

“Empiezo a buscar cosas en la naturaleza que puedan estar influyendo en mis emociones, y casi siempre encuentro relación”, destacó.

Para Ingrid Coronado, sus problemas del sueño son provocados por la energía que emana la luna y sus ganas de llorar surgen del verano, estación en la que, mencionó, “el cielo ‘llora’ más”.

⁣”Si tengo insomnio y no me puedo dormir, o si en la noche me estoy despierte y despierte, generalmente es por la luna llena. Soy una persona sensible y de alguna manera la energía de la luna influye en mi sueño y no me deja dormir”, señaló.

“Lo mismo pasa con las estaciones. ⁣¿No se han sentido últimamente como más chillones de lo normal?⁣⁣Si bien están pasando cosas muy duras, estamos en verano dónde el cielo ‘llora’ más”, añadió sobre la transición de sus estados anímicos.⁣

Aprovechó su publicación en Instagram para aconsejar a sus 1,200,000 millones de seguidores acerca del manejo de sus emociones en esta época del año: “Por lo que podemos aprovechar para llorar todas las cosas que no habíamos llorado en el pasado y de esa manera liberar todas las emociones que pueden estar atoradas en nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón”.

Desde que dejó TV Azteca y emprendió un nuevo camino en su carrera, Ingrid Coronado ha dedicado sus redes sociales para ofrecer consejos sobre las experiencias que ha enfrentado (Foto: Instagram de Ingrid Coronado)

Desde que dejó TV Azteca y emprendió un nuevo camino en su carrera, Ingrid Coronado ha dedicado sus redes sociales para ofrecer consejos sobre las experiencias que ha enfrentado, ya sea en su proceso laboral, con sus hijos o su vida sentimental.

Hace unos días fue contundente al referirse a las relaciones y cómo estas influyen en la autoestima: “A veces las mujeres nos enamoramos de las migajas que puedan llegar a darnos pensando que eso es amor”.

“Si estoy en una situación de violencia por la razón que sea, de entrada ya puedo darme una idea de que eso nadie lo querría en su vida, ¿cierto? Por lo tanto, si estoy ahí es porque no me estoy dando cuenta que no merezco ese trato”, agregó.

Ante estas reflexiones, Ingrid Coronado no dudó en dar su propio concepto de lo que significa el valor propio y su relación con las parejas: “Amar a una persona que no te quiere, que no te tiene como su prioridad, es no amarte a ti”.⁣⁣

MÁS SOBRE ESTE TEMA

De Garibaldi a la televisión: por qué Ingrid Coronado descartó ser actriz

“Mi conductora favorita es Andrea Legarreta”: Ingrid Coronado reveló cómo surgió “Venga la alegría”

Fernando del Solar ya no quiere comentar sobre Ingrid Coronado: “Cada vez que hablo es un problema”