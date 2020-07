Kim Kardashian se sentiría atrapada en su matrimonio

La estrella de reality se siente confundida por toda la situación (Foto: Archivo)

Kim Kardashian ha estado en el ojo del huracán desde principios de julio debido al episodio de bipolaridad por el que actualmente está pasando su esposo, Kanye West. El pasado lunes, ella lo fue a visitar a Wyoming, en donde el rapero está trabajando en su más reciente proyecto, pero la reunión no fue precisamente lo que ella quería.

Ahora, una fuente cercana a la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” reveló a la revista People que ella está en una encrucijada en lo que refiere a su matrimonio.

“Este es un momento muy triste para ella, en verdad está muy triste. Kim se siente atrapada porque ama a Kanye y piensa que es el amor de su vida, pero no sabe qué hacer”, describió la publicación.

A pesar de que la reunión fue apenas el lunes, la empresaria regresó el martes en la mañana a Los Ángeles, mientras que el rapero se quedó en en su rancho de Cody. De acuerdo con la misma fuente, Kardashian está consciente que su esposo no puede estar en este estado mental y convivir con sus hijos.

La pareja se reunió en Wyoming (Foto: redes sociales)

“Kim pensaba que tenían que estar separados, sabe que no es saludable para ella estar cerca de él ahora, y honestamente no es saludable para los niños. Necesita solucionar sus asuntos antes de que pueda ser cualquier tipo de pareja o padre”, aseveró la fuente.

Pero esto no significa que la fundadora de KKW Beauty se haya rendido, pues a pesar de todos los desplantes en público y las revelaciones acerca de su vida privada, ella quiere que su esposo esté mejor.

“Aún así, no importa qué, Kim quiere lo mejor para Kanye. Siempre querrá lo mejor para él”, finalizó.

El martes pasado, la misma publicación reveló que Kardashian y toda su familia se han encargado de proteger a North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos de la pareja de toda esta situación.

Kardashian sabe que West no puede estar en este estado frente a sus hijos (Foto: REUTERS/Allison Joyce/File Photo

“Ella está protegiendo a los niños. Toda su familia lo está haciendo. Han mantenido a los niños al margen y los están aislando de todo esto. Y todos los demás han decidido crear una atmósfera de normalidad a su alrededor. No necesitan ver tal colapso público”, dijo una fuente.

Por lo pronto los niños han sido captados con su tía Kourtney Kardashian y su ex pareja, Scott Disick. Incluso la semana pasada, la mayor de las hermanas publicó fotografías de ella y sus hijos más pequeños (Penelope y Reign), junto con sus sobrinos mayores en la Isla Balboa durante un paseo.

Aunado a esto, el portal de entretenimiento de TMZ reveló que el reality show que se concentra en las vidas de las hermanas Kardashian y en su madre, Kris Jenner, no incluirá nada de lo que tenga que ver con el rapero.

La fuente aseguró que tan pronto Kanye comenzó a hacer publicaciones sin sentido, la Kardashian de 39 años decidió que esta historia no sería transmitida para su popular programa.

La historia del rapero no se verá en el show (Foto: REUTERS/Randall Hill)

Según la fuente, Kardashian se toma muy en serio la salud mental de su esposo, y no quiere que esta “sea explotada para agregar al drama de la serie o para aumentar ratings”. La fundadora de KKW Beauty ordenó que ninguno de los hijos de la pareja fueran filmados, pues quiere evitar que vean algo así con el pasar del tiempo.

El portal también reportó que recientemente el equipo de producción comenzó a retomar las grabaciones de la serie después de una larga pausa debido al coronavirus. Por el momento la filmación continúa con ella y otros miembros de la familia frente a las cámaras, simplemente están siguiendo otras historias.

