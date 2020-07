Murió Olivia de Havilland, la leyenda de Hollywood recordada por su papel en “Lo que el viento se llevó”

Olivia de Havilland ganadora de dos premios Oscar, falleció a los 104 años en París (Reuters)

Olivia de Havilland murió pacíficamente de causas naturales este domingo en su hogar en París, donde vivía desde hace más de 60 años. Tenía 104 años. La noticia fue confirmada por su agente Lisa Goldberg. Ganadora de dos premios Oscar, la actriz era una de las últimas sobrevivientes de la edad dorada del Hollywood clásico. Será recordada principalmente por su legendaria participación en “Lo que el viento se Llevó”.

La intérprete británica-estadounidense obtuvo dos galardones de la Academia de Hollywood a mejor actriz protagonista por “To Each His Own” and “The Heiress”, y coprotagonizó varias películas con Errol Flynn, entre ellas “The Adventures of Robin Hood”, de 1938.

Nacida el 1 de julio de 1916 en Tokio, era hija del aristócrata, abogado y diplomático Walter Augustus de Havilland y de la actriz Lillian Ruse. Tras el divorcio de sus padres, en 1919 se mudó con su madre y su hermana pequeña, Joan, a California donde estudió Arte Dramático con Lillian Rose y comenzó a trabajar en grupos universitarios de teatro. En 1935 el alemán Max Reinhardt la descubrió en una representación de “El sueño de una noche de verano” y ese mismo año la dirigió en la versión cinematográfica de la obra.

Olivia de Havilland (REUTERS)

Olivia de Havilland mantuvo una rivalidad antológica con su hermana Joan Fontaine, fallecida en 2013, que fue digna de una película.

Firmó un contrato de siete años con Warner Bros y allí formó una pareja de éxito con Errol Flynn en numerosos filmes, la mayoría dirigidos por Michael Curtiz, entre ellos “The Charge of the Light Brigade” (1936) o “The Adventures of Robin Hood” (1938). “They Died with Their Boots On” (1941), dirigida por Raoul Walsh, fue su último trabajo con Flynn como pareja. En 1939, la compañía la cedió a Metro Golden Mayer para protagonizar “Gone with the Wind”, que interpretó junto a Clark Gable, Vivien Leigh y Leslie Howard.

Se destacó también por poner en jaque a los grandes estudios de Hollywood, al llevar a juicio a Warner para luchar por el derecho de los actores a negociar mejores contratos.

Por sus contribuciones a la industria cinematográfica, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

De Havilland era además la última superviviente del reparto de “Lo que el viento se llevó”, película por la que fue nominada al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel como Melania Hamilton.

Se recluyó en Francia y aparecía en público sólo en ocasiones contadas, como cuando entregó un Oscar en 2003.

Hattie McDaniel, Olivia de Havilland y Vivien Leigh en "Gone with the Wind"

Con ocasión de su 104 aniversario, el pasado 1 de julio, la revista Paris Match recordaba que la estrella de Hollywood se casó en 1955 con uno de sus reporteros, Pierre Galante, con quien tuvo a su hija Gisèle, también periodista en la revista parisina. Una década más tarde, se convertía, en 1965, en la primera mujer que presidía el festival de Cannes.

La pareja se separó en 1962 pero no se divorció hasta 1979. Incluso entonces, recordaba Paris Match, siguieron estado unidos hasta la muerte del periodista en 1998, a los 88 años. De Havilland seguía viviendo en un lujoso piso de la calle Benouville, en el elegante distrito XVI de París. En 2010, el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, le otorgó la legión de honor.

Olivia de Havilland fue reconocida por George Bush en 2008 (Reuters)

Hizo pocas apariciones públicas después de retirarse, pero regresó a Hollywood en 2003 para participar en la edición 75 de los Premios Oscar. Desde que fijó su residencia en París en 1960 la actriz llevaba una vida apartada de los focos, y solo apareció esporádicamente en obras teatrales y series de televisión como “Norte y Sur”, de 1986.

