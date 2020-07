Murió Regis Philbin, estrella de la TV estadounidense

FILE PHOTO: Regis Philbin REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Regis Philbin, el presentador de televisión que compartió las mañanas de los estadounidenses durante décadas, y ayudó a varios fanáticos a hacerse ricos con el programa de juegos “Who wants to be a millionaire”, murió a los 88 años, informó la revista People.

Philbin falleció el viernes, poco más de un mes antes de cumplir 89 años. Murió por causas naturales, según un comunicado de la familia difundido por la revista.

“Nos entristece profundamente compartir que nuestro querido Regis Philbin falleció anoche por causas naturales, un mes antes de cumplir 89 años”, decía el comunicado.

“Su familia y amigos estaremos siempre agradecidos por el tiempo que pasamos con él, por su calidez, su legendario sentido del humor y su singular habilidad para convertir cada día en algo de lo que valga la pena hablar”, agregaba.

El icónico presentador de televisión, actor, cantante y personalidad de los medios fue bautizado como “el hombre más trabajador del mundo del espectáculo”.

Philbin fue presentador de un programa de entrevistas matutino que se transmitió durante mucho tiempo por ABC, primero con Kathie Lee Gifford y luego junto a Kelly Ripa, hasta renunciar en el año 2011. También formó parte de los populares “¿Quién quiere ser millonario?” y “America’s Got Talent”.

Philbin era conocido por su estilo tosco, anécdotas divertidas, un humor que le permitía reírse de sí mismo y un acento del Bronx que alguna vez fue descrito “como de locutor de carreras resfriado”.

El comediante y anfitrión de programas nocturnos David Letterman, quien fue su amigo por largo tiempo, lo llamó el hombre más gracioso de la televisión.

Fue anfitrión del programa "¿Quién quiere ser millonario?" cuando debutó en Estados Unidos en 1999, así como del popular "Live! With Regis and Kelly", que concluyó en 2011 cuando tenía 80 años.

El Libro Guinness de los Récords lo califica como la persona con más tiempo en cámara en la historia de la televisión de Estados Unidos, con cerca de 17.000 horas.

Este sábado, figuras de la sociedad estadounidense se hacían eco de la noticia, entre ellas el presentador y humorista Jimmy Kimmel, que afirmó en Twitter que Philbin “deja atrás una familia hermosa y un legado en televisión que probablemente no podrá igualarse”.

La presentadora Kelly Ripa, que sustituyó en el año 2000 a Kathie Lee como copresentadora de Philbin en el programa “Live!”, dijo en una entrevista a The New York Times el año siguiente que este era “el mejor contador de historias del mundo” y consideró su capacidad para conectar con las audiencias “un don”.

Graduado en Sociología en la Universidad de Notre Dame (1953), Philbin se abrió paso en el sector del entretenimiento y cosechó numerosos premios, hasta contar con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el galardón a toda una vida de los Daytime Emmy Awards.

Su acento neoyorquino, su voz y su carisma lo elevaron hasta el estatus de icono de las mañanas de televisión en EEUU, y, como buena estrella de la cultura pop, ha aparecido haciendo cameos en multitud de espectáculos, como las series “The Simpsons”, “How I met your mother” o “Seinfeld”.

En lo personal, se casó dos veces, en primeras nupcias con Catherine “Kay” Faylen, con quien tuvo dos hijos; y tras divorciarse, con Joy Senese, con quien tuvo otros dos hijos. En los últimos años había tenido algunos problemas de salud y tuvo que someterse a una intervención cardiovascular y a una sustitución de cadera.

