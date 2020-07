Ansias de protagonismo, la razón por la que Lea Michele estaba celosa de Naya Rivera en Glee

Lea Michele y Naya Rivera compartieron el set de grabación de "Glee" de 2009 a 2015 (Foto: Instagram@leamichele/@nayarivera)

Han pasado ya varios días desde que Naya Rivera se embarcó en un bote en el Lago Piru, donde sería su destino final. Aquel 8 de julio la estrella de Glee se adentró con su hijo Josey Hollis Dorsey en las aguas del lago que ya había tenido antecedentes de ahogamientos en el pasado. Cuando se confirmó luego de seis días de intensa búsqueda que el cuerpo encontrado en las inmediaciones del Lago Piru pertenecía a Naya, el público se conmocionó ante la crudeza de la muerte de la actriz.

No fueron pocas las personas que mostraron su tristeza y el dolor que les causó la trágica partida de la estrella de ascendencia puertorriqueña a los 33 años, entre ellas miembros del mundo de la fama y sus compañeros de Glee también le rindieron tributo y recordaron sus momentos vividos en conjunto.

Una de las protagonistas de la serie musical juvenil llamó la atención del público cuando recordó momentos vividos y compartió sus condolencias a los deudos de Naya, pues era ampliamente conocido que Lea Michele nunca fue su amiga, y al parecer no tenían una relación especialemte cordial.

La última vez que se le vio con vida a la actriz boricua fue el 8 de julio (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Ya en el pasado, Rivera había comentado que su relación con su coestrella de Glee no era del todo buena, como en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, donde la actriz y cantante fallecida expresó, ante la pregunta de un fan si tenía contacto con Lea, ya que ésta le había dado ‘like’ a la publicación de Instagram donde Naya mostraba su anillo de compromiso.

Naya contestó en aquel programa transmitido en 2019 que en realidad no sostenía ningún tipo de relación ni contacto con la integrante del elenco, y consideró que dar ‘like’ a alguna publicación en las redes sociales es algo ‘que todo el mundo hace’, por lo que no le vio nada especial a su reacción.

Ante esta respuesta y con la insistencia del conductor, quien señaló que si esta acción habría sido una especie de señal de paz entre ambas mujeres, Rivera contestó que realmente entre ellas no había ningún tipo de rencilla.

Lea Michele, conocida por la serie "Glee", habría tenido celos profesionales de Rivera (Foto: EFE/EPA/PAUL BUCK)

Dos años antes de su declaración en el late show, Naya Rivera publicó su libro de memorias Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes an Growing Up (Perdón no perdón: Sueños, errores y crecimiento), donde quien personificó a Santana Lopez en Glee menciona que el carácter de Lea Michele fue el factor determinante para alejarse de ella.

Calificó los rumores desatados sobre su enemistad con Lea como ‘desproporcionados’, aunque admitió que el ambiente en el set de grabación se ponía tenso porque su personaje de Santana se comenzó a convertir en uno de los más importantes de la serie, temporada a temporada, situación que no habría sido del total agrado de Michele.

“Las dos somos mujeres competitivas y de carácter fuerte, no solo entre nosotras sino frente a todo el mundo, y esa no es una buena mezcla”, escribió Rivera en su libro de memorias, aceptando así que las ansias de protagonismo habrían jugado un papel importante en su distanciamiento.

Tras seis días de búsqueda, el cuerpo de Naya Rivera fue localizado en el Lago Piru (Foto: Instagram@ddlovato)

A medida que el personaje de Santana fue pasando de ser secundario a tener cada vez mayor protagonismo y tiempo en pantalla, creo que a Rachel -quiero decir, Lea- no le gustó compartir los flashes. Si yo me quejaba de alguien o de algo, ella asumía que estaba criticándola. De repente comenzó a ignorarme, y eventualmente la cosa llegó al punto tal de que no me dirigió la palabra durante toda la temporada seis

Lo cierto es que pese a las rencillas que pudieron haber tenido cuando eran más jóvenes, con el paso del tiempo ambas actrices demostraron que no se guardan rencor, como cuando Lea Michele compartió en redes sociales su embarazo, la hoy fallecida le escribió: “¡Felicidades! Amo esto, vas a ser una gran madre”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El hijo de Naya Rivera se quedaría en la custodia de su padre, Ryan Dorsey

El desesperante presente que vive Ryan Dorsey, el ex de Naya Rivera

Demi Lovato, novia de Naya Rivera en Glee, agradeció su inspiración para que miles de chicas salieran del clóset