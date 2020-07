Camila Sodi se despidió de “Rubí” con imágenes inéditas de su personaje

Camila Sodi volvió a las telenovelas tras varios años fuera de los sets (Foto: Instagram@CamilaSodi_)

Luego de haberse transmitido el capítulo final de la nueva versión de la icónica historia de Rubí, la hermosa y ambiciosa joven de origen humilde que busca siempre escalar en la sociedad, Camila Sodi, su protagonista dentro del proyecto de Televisa Fábrica de sueños, compartió una serie de imágenes a manera de despedida de la telenovela.

La historia original de Yolanda Vargas Dulché ya había sido contada anteriormente en cine y televisión, siendo la protagonista más reciente Bárbara Mori, quien con su interpretación logró gran aceptación del público. “Rubí” cuenta la historia de una mujer que se vale de su belleza para subir en la escala social no importando el costo que ellos suponga, y Camila Sodi mostró en este remake su lado más sensual con el que conquistó a los televidentes.

Una muestra del arrastre que tuvo la telenovela en su nueva versión fue que en redes sociales se volvía tendencia en los marcadores alguna frase o una escena del capítulo transmitido; la historia, aunque no registró los altos ratings que mostró en su momento la versión de Mori, que a la fecha sigue siendo recordada, sí logró mostrar una faceta actoral de Camila Sodi pocas veces plasmada en televisión: la de villana.

La actriz grabó sus escenas en México y en España (Foto: Instagram @CamilaSodi_)

Emulando la clásica frase de Porky de los Looney Tunes al terminar cada episodio de la emblemática caricatura, Sodi escribió “Eso es to, eso es to, eso es todo, amigos”, sobre una fotografía donde luce el vestido rojo que sirvió como su imagen emblema y utilizó en la secuencia final del melodrama.

La sobrina de Thalía compartió distintas fotos de su trabajo en los sets de Televisa en el proyecto que comenzó su grabación durante el verano de 2019 y que vio su estreno hace algunas semanas durante el periodo de confinamiento en que gran parte de la sociedad se mantiene en aislamiento domiciliario voluntario.

Sodi se divirtió en el set con las sangrientas escenas de su personaje (Foto: Instagram @CamilaSodi_)

Aunque en un principio las especulaciones por las inevitables comparaciones con la versión de Mori no se hicieron esperar, lo cierto es que la propuesta de Fábrica de sueños se trató de un concepto diferente, una adaptación de la historia a los tiempos actuales, por lo que las diferencias permitieron al público considerarlo como un proyecto novedoso.

El escotado vestido rojo fue la imagen emblema de la Rubí de 2020 (Foto: Instagram @CamilaSodi_)

Camila compartió distintas imágenes captadas en España, donde el elenco tuvo su último llamado, y en ellas se puede apreciar sitios turísticos de Madrid como el Palacio Real y El Retiro. En la historia, los capítulos donde Rubí visita el país europeo aparecen casi al inicio de la trama, contrario a la grabación de las escenas que fueron las últimas en rodarse.

La producción del melodrama se trasladó a España a finales de 2019 (Foto: Instagram @CamilaSodi_)

En la serie de imágenes que la hija de Ernestina Sodi compartió en sus instastories se pueden ver distintas etapas de la trama de la historia que estuvo ambientada en diversos momentos de la vida de la protagonista, desde su juventud a su madurez.

En algunas de las imágenes compartidas, Sodi aparece en las escenas que fueron las más complicadas para la también cantante, aquellas en las que su personaje sufre un accidente que desfigura su rostro y, gracias a la caracterización, pudo lucir una aparatosa cicatriz que por algunos capítulos ensombreció la hermosura física de su personaje.

La actriz tuvo buena química con el argentino Rodrigo Guirao (Foto: Instagram @CamilaSodi_)

En el behind the scenes que Sodi compartió se le ve a Camila caracterizada de Rubí conviviendo con su compañero de elenco y villano de la historia, Rodrigo Guirao, actor argentino con el que la ex esposa de Diego Luna hizo muy buena amistad durante el rodaje de la historia.

Rubí se convirtió en un proyecto importante para Camila, pues significó su regreso a los melodramas en la televisora que la lanzó a la actuación hace dos décadas con la telenovela “Inocente de ti”.

Camila cantó el tema de entrada de la telenovela (Foto: Instagram @CamilaSodi_)

En esta ocasión tuvo la oportunidad de demostrar sus dotes en el canto, pues también interpretó el tema principal “A quién le importa”, canción icónica de Alaska y Dinarama que en la primera década de los 2000 también grabó su tía Thalía.

