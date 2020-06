“Nadie podrá ocupar el lugar de Bárbara Mori”: Camila Sodi fue comparada por su trabajo en “Rubí”

Camila Sodi y Bárbara Mori en el papel de "Rubí"

Han pasado más de 15 años desde que Bárbara Mori interpretó el emblemático personaje de “Rubí” en la telenovela del mismo nombre, pero su trabajo sigue muy presente entre quienes disfrutaron de aquella versión, pues el reciente estreno del remake de la telenovela, con Camila Sodi como protagonista, solo trajo comparaciones.

En Twitter los nombres de las actrices figuraron en las tendencias de México y fue porque los usuarios de la red consideraron que el trabajo de Camila no superó el de Mori.

Uno de los tuits que generó más reacciones al comparar a Camila Sodi con Bárbara Mori

“Camila Sodi es muy bonita y todo, pero nadie podrá ocupar el lugar de Bárbara Mori como Rubí... tan bella como perversa”, se leía en uno de los comentarios de Twitter que más reacciones generó.

“Camila Sodi sólo nos vino a comprobar lo que ya sabíamos: nunca habrá una mejor Rubí que Bárbara Mori”, decía otro de los mensajes.

“Yo no soy mucho de novelas, pocas he visto, y entre ellas Rubí (con Bárbara Mori). Estoy viendo el primer capítulo con Camila Sodi y puff no le llega ni a los talones. Ni ganas de teminar de ver el capítulo, la verdad. Me vuelvo a ver mejor la versión de Bárbara Mori”, señaló otro tuit que recibió más de 700 “me gusta”.

“Siento que a Camila Sodi le falta más cuerpo, maldad, para poder llegar a ser Rubí o Teresa”, expresó otra usuaria de la red social.

Más comentarios sobre "Rubí" con Camila Sodi

Pese a las comparaciones, lo cierto es que las reacciones en Twitter demostraron que el estreno en México de la nueva versión de Rubí no pasó desapercibido.

La producción forma parte del proyecto Fábrica de Sueños con el que Televisa adaptó a un formato de 25 capítulos algunos de sus títulos más emblemáticos como Cuna de Lobos o La Usurpadora.

En abril del año pasado se sabía que la televisora estaba buscando a una nueva intérprete del personaje y en mayo se dio a conocer que Camila Sodi fue la elegida para dar vida a la villana.

Creada por Yolanda Vargas Dulché, la historia de la malvada Rubí es ya clásica dentro del mundo del entretenimiento en México.

En Twitter consideraron que el trabajo de Camila Sodi no superó el de Bárbara Mori (Instagram: camilasodi)

Apareció por primera vez en los años 60, en formato de historieta, en la revista Clásicos de Lágrimas y Risas, que era muy popular en la época.

Rubí es una mujer pobre y muy ambiciosa que utiliza su belleza para conseguir lo que quiere sin importar las personas que dañe en el camino, como su mejor amiga y el hombre que ama.

En 1968 Valentín Pimstein la adaptó a la televisión, con Fanny Cano como “Rubí” y un par de años después Irán Eory le dio vida en cine.

Fue hasta 2004 cuando Televisa revivió la historia. Entre mayo y octubre de ese año se transmitieron los 115 episodios en los que Bárbara Mori lució su belleza y su capacidad actoral para interpretar a la villana protagonista de la historia.

Bárbara Mori saltó a la fama como "Rubí" en 2004

Los galanes de Mori en aquella producción fueron Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, mientras que Jacqueline Bracamontes dio vida a la amiga de “Rubí” que termina siendo traicionada por la villana.

En la nueva versión, Camila Sodi es acompañada en el reparto por José Ron, Rodrigo Guirao, Kimberly Dos Ramos, Lisardo y Mayrín Villanueva (esta última en el papel de la mamá de Rubí).

"Para prepararlo me gusta estudiar mucho, me gusta desglosar el personaje, arquetipos. Es difícil encontrar villanas protagónicas, pero en realidad no la veo como villana porque si empiezo a juzgar a los personajes o a la gente, ya no empatizo”, comentó la actriz acerca de su personaje, en una entrevista con el portal Las Estrellas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El regreso de “Rubí”: Camila Sodi, Bárbara Mori y las otras actrices que interpretaron a la villana

Camila Sodi hará homenaje a Thalía en la nueva versión de “Rubí”