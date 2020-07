Los detalles del fugaz y desconocido romance de Aislinn Derbez con un integrante de Reik

La hija mayor de Eugenio Derbez habló hace unas semanas del amor correspondido que sintió por el vocalista de Reik, Jesús Navarro (Foto: Instagram)

Aislinn Derbez continúa revelando los detalles de su intimidad. La hija mayor de Eugenio Derbez habló hace unas semanas del amor correspondido que sintió por el vocalista de Reik, Jesús Navarro, pero ahora dio más detalles de esta fugaz relación que vivió justo antes de interesarse por la actuación.

En un nuevo episodio de su podcast La Magia del Caos, la actriz recordó la época en la que fue “groupie de Reik” y tuvo la oportunidad de acercarse al que ya había calificado como su amor platónico: Jesús Navarro.

Este episodio de su vida fue evidenciado en una conversación que tuvo con Kalinda Kano, esposa de Gilberto Marín Espinoza, conocido en la industria musical como Bibi Marín y que es el guitarrista de la banda mexicana de pop rock.

“Yo era groupie de Reik y tú ya estabas con Bibi”, dijo entre risas la actriz para comenzar su relato.

Jesús Navarro cumplió 34 años el pasado 9 de julio y la fecha no pasó desapercibida por Aislinn Derbez, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus historias de Instagram. (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

“Yo era súper fan de Reik y estaba enamorada de Jesús y salí con él como unas semanas, así de fan-groupie, cuando yo aún no era actriz ni nada”, añadió.

Kalinda Kano confirmó el breve romance que vivió Aislinn con Jesús Navarro, pero que las ayudó a consolidar una amistad que aún mantienen.

“Apareciste, yo todavía no era ‘La primera dama de Reik’ sólo era ‘la novia de Bibi', pero de repente apareciste tú y convivimos mucho en algún momento y era como ‘qué emoción, otra mujer aquí, qué padre’”, confirmó Kano, quien también es creadora de contenido multimedia y health coach.

“Recuerdo que salieron, fue muy emocionante, y también me acuerdo que fue breve, pero quedaron siendo grandes amigos”, concluyó su participación sobre dicho tema.

Aislinn repitió las palabras de su gran amiga y mencionó: “Muy breve, sí seguimos siendo grandes amigos”.

Jesús Navarro cumplió 34 años el pasado 9 de julio y la fecha no pasó desapercibida por Aislinn Derbez (Foto: Instagram de Jesús Navarro)

Jesús Navarro cumplió 34 años el pasado 9 de julio y la fecha no pasó desapercibida por Aislinn Derbez, quien le dedicó un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

La hermana de José Eduardo, Vadhir y Aitana Derbez develó que el vocalista de Reik fue su amor platónico cuando tenía 20 años.

“Feliz cumpleaños a mi amor platónico de cuando tenía 20 años… Qué tiempos aquellos”, escribió Aislinn Derbez en sus historias de Instagram, donde también etiquetó al cantante de Ya me enteré.

Aunque la revelación sobre su admiración hacia Navarro llamó la atención, también surgió un detalle que completó una historia de amor casi de película.

“Mi amor fue correspondido por unas semanas”, remató la aún esposa de Mauricio Ochmann.





La pequeña anécdota de Aislinn Derbez fue acompañada por una fotografía del recuerdo de los dos famosos mexicanos, quienes lucieron cerca de 13 años más jóvenes.

El episodio que la también empresaria reveló causó gran entusiasmo entre sus seguidores, ya que todos hemos vivido una experiencia muy similar, pero con la excepción de que ella sí pudo cumplir su deseo de su amor... aunque sea “por unas semanas”.

Ésta es una de las tantas historias que Aislinn Derbez ha compartido sobre su vida amorosa. Desde que anunció su separación del actor Mauricio Ochmann y estrenó su podcast La Magia del Caos ha hablado de diversos pasajes de su situación sentimental con la intención de ayudar a sus seguidores a afrontar de mejor manera las adversidades del día a día.

En una conversación que sostuvo con la psicoterapeuta de relaciones de pareja, Nilda Chiaraviglio, para su podcast, se hablaron de los motivos más frecuentes detrás de las rupturas de pareja e incluso se sinceró para hablar de lo que a ella la ha orillado a terminar sus propias experiencias amorosas, incluso su matrimonio iniciado en 2016.

“A mí me pasa, en todas mis relaciones me pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando e investigando al otro: qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y tenía esta misión, de la que me sentía muy orgullosa, de voy a entender lo que quiere y le gusta para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente”, mencionó.

Ésta es una de las tantas historias que Aislinn Derbez ha compartido sobre su vida amorosa. (Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

“La otra es: voy hacerlo sentir qué es profundamente amado y que lo amo con toda mi alma, y que nunca ha sentido un amor más grande que el mío. Creo que es otro error que cometemos”, añadió.

Tras su explicación, aceptó que este tipo de conductas al final no le resultaron tan bien como esperaba y la llevaron al fracaso: “Mal, (me fue) muy mal”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Fui correspondida por unas semanas”: Aislinn Derbez reveló la identidad de un amor platónico

“Me fue muy mal”: Aislinn Derbez confesó por qué siempre fracasan sus romances

“Era muy controladora”: Aislinn Derbez habló de los problemas en su matrimonio con Mauricio Ochmann