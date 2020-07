Gigi Hadid despejó las dudas y mostró las primeras imágenes de su embarazo

El cantante y la modelo están esperando su primer hijo en septiembre (Foto: EFE/Justin Lane)

Gigi Hadid ha hablado muy poco de su embarazo y, debido a la cuarentena, no se había mostrado en público muy seguido, por lo que poco se sabía de este.

Sin embargo, este jueves la modelo decidió hacer un “en vivo” desde su cuenta de Instagram para promocionar su nuevo libro de fotos y recuerdos, Gigi Journal Part II. Durante esta interacción con sus fans, Hadid decidió mostrar por primera vez su pancita de embarazada.

La modelo hizo referencia a los comentarios que le preguntaron por su embarazo, ya que según algunos de los usuarios, en el último video que hizo no parecían haber cambios en su cuerpo.

“La gente me dijo que no me veía embarazada en mi último Live, pero eso es porque de esta forma (de frente) me voy a ver normal [...] Pero ahí está mi estómago, digo, ahí está”, dijo la modelo de 25 años mientras se paró de perfil y se descubrió el abdomen para que se pudiera apreciar su embarazo de aproximadamente siete meses.

La modelo posó con su estómago descubierto (Foto: Captura de pantalla)

Hadid también explicó a los espectadores que la razón por la cual no ha compartido tantos detalles de su vida privada, es porque hay cosas mucho más graves que están pasando alrededor del mundo.

Mucha gente está confundida por qué no comparto más pero… ¡estoy embarazada durante una pandemia! Obviamente mi embarazo no es lo más importante que pasa en el mundo. Esa es una razón por la que he sentido que no debo compartirlo salvo con mi familia y amigos

La futura madre también explicó que ha querido usar su presencia en redes sociales para contribuir a los movimientos sociales que aún están sucediendo alrededor de Estados Unidos.

Obviamente mucha gente ha perdido la vida por el coronavirus, eso fue al principio de la pandemia, que aún sigue. Y después pasamos al resurgimiento del movimiento BLM (Black Lives Matter) por lo que sentí que nuestra presencia en las redes debe usarse para eso

Hadid comentó que sí está documentando toda esta etapa (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, esto no quiere decir que ella misma se haya olvidado de vivir esta etapa tan especial, puesto que sí ha capturado la evolución del crecimiento que ha tenido, ya que le han aconsejado que es algo que se tiene que disfrutar. Y por su puesto, ha permitido que sus seres queridos disfruten con ella, en privado.

“He tomado varias fotografías de mi panza, y se las he enviado a varios amigos y familia y ha sido muy bonito y emocionante. He tratado de documentarlo bien porque he oído que mucha gente decir que hay que asegurarse de no perder ningún momento”, compartió.

Además, añadió que ha sido un alivio no tener que estar pensando en acerca de cómo se ve, o de estar alimentando sus redes sociales con momentos tan personales. No obstante, adelantó que en algún futuro compartirá con sus fans algunos de estos instantes.

Por ahora solo lo quiero experimentar, estoy escribiendo mucho en mi diario. No me quiero preocupar todas las mañanas por tener que verme bien o publicar algo

Hadid ha compartido imágenes con sus seres queridos (Foto: Instagram@yolanda.hadid)

Fue a finales de abril que Entertainment Tonight (ET) anunció que la modelo y su pareja, Zayn Malik estaban esperando su primer hijo juntos. Un día después de que la noticia se relevó, la madre de la modelo, Yolanda Hadid, lo confirmó a medios holandeses.

“Todo está yendo bien, pero todavía estamos conmocionados de que nuestro pequeño secreto haya sido filtrado a la prensa. Por supuesto que estamos encantados”, dijo entusiasmada al portal del show “RTL Boulevard”.

Aunado a esto, la estrella del reality show “The Real Housewives of Beverly Hills” reveló que el bebé que la joven pareja espera nacerá en septiembre. Esto la ha animado mucho, especialmente en tiempos difíciles, pues Yolanda sufrió la muerte de su madre en agosto del año pasado.

“No puedo esperar para ser abuela. Es bastante especial, ya que perdí a mi propia madre recientemente. Esa es la belleza de la vida: un alma nos está dejando y otra viene. Nos sentimos muy bendecidos”, compartió.

