“No voy a cambiar mi forma de pensar”: Enrique Guzmán mantiene su opinión contra Frida Sofía

Enrique Guzmán sigue sin perdonar a su nieta Frida Sofía, luego de que ésta volviera arremeter contra su propia familia. Dicho ataque no preocupó al ídolo de los sesenta que prefirió seguir enfocándose con su concierto en línea. Así lo dijo en conferencia de prensa ante los medios de comunicación:

No tengo que recapacitar, ni su mamá tampoco. Ella está usando a la familia como arma, pero yo no voy a formar parte de eso. Si insulta a su mamá ella se queda callada y ya, es lo mismo, yo la quiero también mucho pero si va a hacer ese tipo de conexiones con su familia pues a mi no me llama mucho la atención