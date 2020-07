“Éramos muy jóvenes para casarnos”: Angélica María habló del día que rechazó a Enrique Guzmán

(Foto: captura de pantalla)

Angélica María y Angélica Vale se sumaron a la euforia por contar sus intimidades en redes sociales. Las cantantes y actrices abrieron su corazón para revelar varios de sus secretos y en esta ocasión hablaron de los galanes que les pidieron matrimonio, quién las ha besado mejor y hasta la identidad de los amores de su vida.

En las confesiones que hicieron para el video 20 cosas que no sabias de Angélica Maria y Angélica Vale en el canal de YouTube, las famosas dieron grandes detalles de su vida amorosa.

Angélica María, también conocida como “La Novia de México”, fue la primera en hablar de sus romances. La cantante consagrada mencionó que el torero Manuel Benítez “El Cordobés” y Enrique Guzmán le propusieron matrimonio.

“Es un torero muy famoso, Manuel Benítez “El Cordobés”, me dijo ‘yo quiero que tú seas la madre de mis hijos'. Pero yo creo que me lo dijo de cotorreo, porque éramos muy amigos y nos dimos nuestros besitos, y él estaba lindo; pero besitos porque en aquella época hasta ahí se podía. Después él se fue a España y se acabó, pero siempre lo recordaré”, dijo frente a su hija Angélica Vale.

El cantante Enrique Guzmán

“También Enrique Guzmán”, agregó Angélica María para hablar de uno de sus novios y ahora gran amigo.

“Él quería que nos casáramos, teníamos 17, 18 o 19 años... porque duramos como dos años de novios. Entonces le dije ‘no, estamos muy jóvenes para casarnos’. Tan divino, lo adoro”, agregó.

Entre bromas, Angélica Vale dijo que el padre de Alejandra Guzmán es “su casi pa” y Angélica María precisó que tiene una espléndida relación con la ahora esposa de Enrique Guzmán.

También tuvieron la oportunidad de hablar de sus más grandes amores. En el caso de “La Novia de México” indicó que sólo tiene dos; mientras que su hija tiene uno.

“El amor de vida fue obviamente tu papá. El padre de mi hija, el hombre con el que me casé para toda la vida, aunque no funcionó, ése fue el gran amor de mi vida”, resaltó ante la mirada atónita de su hija, quien no dudó en recordar a Marco Muñoz.

(Foto: captura de pantalla)

“Es que hay formas distintas de amar y Marco era la aventura, el misterio, lo nuevo, es otra forma, pero también fue el hombre de mi vida. Es que no hay un amor nada más en la vida, si tienes oportunidad de conocer a otras personas no tienes nada más un amor en la vida, yo creo que te puedes enamorar muchas veces”, precisó la cantante de ¿A dónde va nuestro amor?

Angélica Vale agregó que ella continúa con el único hombre que la ha marcado en la vida, su esposo Otto Padrón.

Dentro de las confesiones que hizo Angélica María, destacó la de que se embarazó antes de casarse con Raúl Vale.

Las actrices también recordaron a aquellos compañeros con los compartieron escenas de besos y los disfrutaron.

“En teatro con Fernando Luján o Héctor Bonilla. Fueron mis amigos toda la vida, pero besaban bien. Es que aunque no te des cuenta por las direcciones. Hay galanes respetuosos que son respetuosos y ellos fueron muy lindos, besaron bonito”, dijo en el video.

(Foto: captura de pantalla)

“Juan Ferrara besa bonito y además me gustaba, pues si no estoy ciega, me gustaba y un besito poco a poco no me supo mal”, añadió.

Angélica María no olvidó los besos que le dieron sus ex parejas Marco Muñoz y Enrique Guzmán.

Angélica Vale destacó que siempre ha tenido buenos besadores como compañeros. “No me puedo quejar”, dijo de Alejandro Ibarra, Arath de la Torre, Ernesto Laguardia, Yoni Lozada y Jaime Camil.

Fue de este último que Angélica María dijo: “Qué rico”.

