Pati Chapoy y su duro comentario contra La Voz México: “Me dan hueva”

La conductora del programa de espectáculos más representativo de Televisión Azteca, Pati Chapoy, volvió a causar polémica por emitir un comentario en contra de una producción propia de la televisora en la que trabaja desde hace más de 24 años, y es que esta vez no dudó en volcarse contra la nueva temporada de La Voz México 2020.

Ahora la titular de Ventaneando aseguró en una transmisión en vivo de su programa que los concursantes del reality show cuya premisa es buscar talentos vocales para lanzarlos a la fama, le “dan hueva”.

El comentario se dio porque ella y sus subalternos de emisión estaban comentando los pormenores del programa de telerealidad de licencia internacional, que en esta edición cuenta con las participaciones de Ricado Montaner, Belinda, Christian Nodal y María José, quienes fungen como coaches en la búsqueda, elección y desarrollo de talentos del canto.

Durante la emisión de Ventaneando, cuando el conductor Daniel Bisogno quiso atacar a la cantante María José, Pati Chapoy la defendió y aseguró que los entrenadores de la competencia tienen un buen desempeño dentro del reality, no así los participantes.

“Te voy a decir una cosa, yo sólo veo el programa por (los coaches) porque los participantes me dan hueva. Ay, perdón, pero pues sí”, expresó sin más la periodista que se ha mantenido al frente del programa Ventaneando desde la década de los 90.

Una nueva constante: los ataques a la misma empresa

Pati Chapoy ha estado en medio del escándalo los últimos días, pues son notables sus múltiples ataques y comentarios negativos contra algunas producciones que son consideradas como contenido hermano de su emisión.

Dichos comentarios se han dado tras su regreso al foro del Ajusco luego de mantenerse por meses trabajando desde casa a través de transmisiones y enlaces a su programa.

Chapoy criticó también al programa de revista Venga la alegría, en específico al conductor y comediante conocido como “El Capi Pérez”, pues la periodista de 71 años defendió a la presentadora Laura G de los presuntos ataques del conductor, mismos que el productor de la emisión matutina habría pasado por alto.

Chapoy se molestó por un sketch donde se ridiculizara a Laura G, llamándola “perra” y “doblemente perra”, quien forma parte del equipo de conductores del programa matutino, y acudió con los productores de Venga la Alegría específicamente con Diógenes Llubéres y con Sergio Sepúlveda, quien además de ser productor ejecutivo del programa es co-conductor. Al respecto, Chapoy dijo lo siguiente:

Estamos expuestos no solo a la crítica local sino a la crítica fuera y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy grande. Esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que hagan eso. Al Capi no le estoy echando carrilla, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso