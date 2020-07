Tania Rincón reveló un incómodo momento que le hizo pasar Mauricio Mancera

Tania Rincón y Mauricio Mancera hoy son muy buenos amigos (IG: taniarin / maumancera)

La presentadora Tania Rincón reveló un incómodo momento que la hizo pasar Mauricio Mancera cuando eran compañeros en Venga la alegría.

Como parte de una dinámica del programa de YouTube Pinky Promise de Karla Díaz, integrante de JNS, Tania accedió a responder a algunas preguntas de sus seguidores.

“¿Cuál ha sido tu peor pelea con un compañero o compañera de trabajo? ¿Con quién y cómo fue?”, le preguntaron a Tania, quien no dudó en responder: “Mauricio Mancera”

“Nos peleamos porque éramos unos niños. Entré, si no mal recuerdo, cuando tenía 20-21 años a Venga la alegría”, recordó.

Según Tania, Mancera la “molestaba muchísimo, es un molestón, lo lleva en el ADN, es un bullie de lo peor”.

Comentó que hoy en día se llevan muy bien y son grandes amigos, pero cuando recién entró al programa matutino de TV Azteca no tenían tan buena relación.

La tensión entre ambos estalló durante un sketch en donde imitaban lo ocurrido en La Academia, el programa de talento musical de la misma televisora.

Según Tania, ella se tiró al piso porque la habían eliminado y Mancera se aprovechó del momento.

“Llegó y me plantó un beso como dándome respiración de boca a boca”, expuso Rincón, quien hoy es conductora del programa Guerreros 2020, de Televisa.

“En ese momento se me salió un pendej* al aire, nos enojamos muchísimo y le dije ‘no me vuelvas a hacer eso’, lo fui a acusar con Adrián el productor…”, reconoció.

La presentadora explicó que no tuvo problemas con su entonces novio Daniel (que hoy es su esposo). “Dani entiende perfecto”.

Otro conflicto

Ya hace unas semanas otra presentadora, Andrea Escalona, hizo declaraciones relacionadas con Mauricio Mancera.

En el programa Miembros al aire, Escalona participó en el juego “Casar, amar y matar” y fue ahí donde reveló que “mataría” a Mauricio Mancera, quien fuera su compañero en Hoy, porque ya no son amigos.

“Sin duda (me casaría) con ‘El Negro’, pues con Paul (haría el amor) porque se me hace muy divertido y me cae muy bien y (mataría) a Mauricio Mancera porque hace mucho éramos amigos y la verdad es que cuando entré a Hoy perdí su amistad, no sé ni por qué”.

Andrea dijo desconocer las razones de su distanciamiento, “pero de la buena amistad que teníamos ya ni nos hablábamos”.

Mancera no hizo comentarios a lo declarado por su ex compañera en Hoy.

Más confesiones de Tania Rincón

En una entrevista con “El Burro” Van Rankin, la presentadora habló de cómo inició su carrera en el mundo del entretenimiento.

“Yo ya hacía televisión desde antes de entrar a la universidad, en un programa chiquito en un canal que se llama Videa, que todavía existe; me invitaron a hacer un casting porque yo era payasita en las fiestas infantiles y ahí un día me vieron y me dijeron: ‘¿Por qué no haces casting para un programa que vamos a hacer?’”, comentó Tania en la charla, que formó parte de un segmento del programa Hoy.

“Yo amo la televisión y siempre he querido estar ahí. Con 15 o 16 años entré al programa y me encantó y dije ‘de aquí soy’”.

Cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación, Tania se presentó a un casting en Jalisco para un programa de automovilismo en el que finalmente se quedó y más adelante decidió probar suerte en los concursos de belleza, así que se inscribió a Nuestra Belleza México.

Si bien no ganó el concurso, sabía que estar ahí le abriría más puertas, y así ocurrió, pues luego de quedar entre las diez finalistas le llegó una oferta de trabajo de Fox Sports y más adelante se integró a Venga la alegría.

