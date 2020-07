Stephanie Salas confesó que Sylvia Pasquel le ocultó la muerte de su padre

La actriz y modelo Stephanie Salas ha tenido que enfrentar la pérdida de muchos seres queridos en sus casi 50 años de carrera. Pero si hay una que en especial le resulta dolorosa es la de su padre, Miguel Salas, quien falleció poco después de que ella cumpliera 10 años. Así lo dijo para el programa Ventaneando.

Pero algo que reveló Salas fue que su madre le ocultó en su momento toda la información relacionada con la muerte de su padre, esto con la intención de protegerla pues Sylvia Pasquel no sabía cómo le iba afectar esta noticia a su entonces pequeña hija:

Mi madre como que tenía mucho miedo de decir, como sabía que era mi adoración. No juzgo, ni mucho menos a mi madre, pues ella en su razonamiento dijo: ‘No quiero hacerle daño a Stephanie y mejor después le digo’, entonces por un ‘tiempillo’ se me ocultó la muerte de mi padre

Ahora, en su madurez, Stephanie Salas entiende que su madre le haya querido dar el mensaje de distintas formas, pero en su momento recuerda haberse molestado mucho de que le ocultaran la verdad:

No sabía ni cómo decirme, incluso me lo dijo como en un poema, muy linda mi mamá, pero la verdad me saqué mucho de onda, me molesté con toda la circunstancia de no haber sido avisada de una cosa así