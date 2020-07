Los mejores memes de Kanye West y su candidatura a la Presidencia de EEUU

Desde que el rapero Kanye West anunció que estaba interesado en iniciar una campaña para ser presidente de los Estados Unidos, las redes sociales no pudieron parar con las burlas. Muchas críticas asolaron al cantante y a su pareja, la modelo Kim Kardashian pues la mayoría de los americanos los consideran como la peor opción para dirigir el país.

Cabe recordar que West quedó en la polémica al pronunciarse a favor del actual presidente norteamericano Donald Trump, lo cual le hizo merecedor a diversas críticas pues el cantante dijo que sentía que tenía muchos puntos en común con Trump. La situación empeoró cuando se retractó de sus declaraciones diciendo que, a pesar de tener aspectos en los que coinciden, sus opiniones fundamentales son diametralmente opuestos a los del mandatario.

Pero eso no fue todo, pues luego de retractarse de su apoyo al también empresario, West dijo que se encuentra inspirado para crear su propia campaña para postularse como candidato para los comicios de este 2020.

En una entrevista para la revista Forbes, el rapero dijo que de ser posible, le gustaría la idea de ser el candidato del partido republicano, aunque sabe que la presencia de Trump como el candidato para su relección será apoyada por ese mismo partido, por lo que su plan de respaldo se basa en ser un candidato independiente:

Me postularía como republicano si Trump no estuviera ahí. Me postularé como independiente si Trump está ahí