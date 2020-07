Una ex novia de Luis Miguel contó detalles de su romance: “Me lo gocé”

Desirée Ortiz (Foto: Instagram@desireeosalswach)

La personalidad discreta de Luis Miguel contrasta con la atrevida y sin tapujos de su ex novia, la venezolana Desirée Ortiz, quien a dos años de su distanciamiento y ruptura, sigue dando detalles del romance que vivió con “El Sol de México”.

En entrevista para el programa El Gordo y la flaca de Univisión, la periodista recordó cómo fue su noviazgo con uno de los cantantes más famosos en México y abrió un poco su intimidad para revelar detalles de su relación.

“Fue una súper experiencia, en su momento me lo gocé”, declaró ante el programa latino y los cuestionamientos sobre la experiencia que le dejó su llamativo romance con Luis Miguel en 2017.

La también conductora y modelo mencionó que ella siempre fue muy abierta, y a casi tres años del quiebre amoroso explicó sus razones para continuar recordando este episodio de su vida.

Desirée Ortiz afirmó que no olvidará el tiempo que vivió al lado del cantante y no le incomodan los comentarios sobre este periodo (Foto: Instagram @desireeosalswach)

“Yo nunca acaté temas de ‘no puedes hablar', ‘no puedes decir’, ‘no vayas a no sé qué‘. Yo soy una adulta y hago lo que yo quiera y digo lo que yo quiera”, dijo contundente ante las comparaciones de los medios con otras parejas del intérprete de boleros y baladas como La incondicional o Por debajo de la mesa.

Desirée Ortiz afirmó que no olvidará el tiempo que vivió al lado del cantante y no le incomodan los comentarios sobre este periodo: “No me molesta porque siento que es algo que está conmigo. Las vivencias nadie te las puede quitar”.

Además aseguró que desde que separaron notó grandes diferencias en la imagen del cantante ante el público.

“No se ve mal, pero sí siento que cuando estaba conmigo se veía mejor”, precisó.

En julio del 2017 aparecieron las primeras fotos de Luis Miguel y Desirée Ortiz en románticos encuentros.

Meses después, en noviembre, la conductora venezolana utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía al lado de “El Sol” y enviarle un emotivo mensaje ante el lanzamiento de su álbum ¡México por siempre!

“Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión extraordinaria… Ahora, llegó el momento de brillar. Este es tu mes. De aquí en adelante, todo el éxito y la suerte del mundo”, escribió junto a la foto de ellos dos.

Incluso, en aquella ocasión, se pronunció sobre su incipiente relación: “Para nadie es secreto que él es guapísimo y es una persona exitosísima, pero va más allá de eso. Lo pasamos muy bien. Yo creo que va bien en serio”.

“Estoy muy contenta y me atrevería a decir que estos han sido de los meses más bellos de mi vida”, dijo por aquella época la joven a la cadena Telemundo.

El noviazgo le duró poco a la modelo, ya que se cree que el famoso inició una nueva relación con la corista Mollie Gould en febrero del 2018. (Foto: Instagram @desireeosalswach)

El noviazgo le duró poco a la modelo, ya que se cree que el famoso inició una nueva relación con la corista Mollie Gould en febrero del 2018.

Desde entonces aprovecha cada oportunidad para recordar el tórrido romance que vivió con “El Sol”.

Este año lanzó un tierno mensaje para felicitar a su ex novio, quien cumplió 50 años el 19 de abril.

“El retrato más feo que me han hecho #memories. Happy Birthday Dear… ¡Sigue brillando!”, compartió Desirée en un vídeo en el que se escuchan algunos otras frases con dedicatoria al cantante y que hacen alusión a un momento íntimo entre la pareja.

La periodista venezolana vive y trabaja en Miami y comparte a diario con sus más de 281 mil seguidores en las redes sociales distintas fotos de ella y las acompaña con reflexivos mensajes.

