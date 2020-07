Nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán habló nuevamente sobre su orientación sexual: “Me identifico más con lo queer”

Giordana Guzmán se dedica a la confección artesanal de bisutería y piezas de joyería (Foto: Instagram@giordanaguzman)

Proviene de una polémica familia, pero Giordana Guzmán ha preferido mantener un bajo perfil manteniéndose alejada de los reflectores y enfocándose a su carrera como diseñadora y artesana de joyería, ámbito en el que desfoga toda su creatividad.

Luego de que en días pasados la nieta de dos de las grandes figuras del espectáculo en México, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, emitiera su opinión en torno al tema de la diversidad sexual, en el marco del Día Internacional del Orgullo, y tras su subsecuente declaración en la que reveló asumirse como una persona bisexual, ahora la joven precisa su identidad.

Parece que la palabra elegida por la joven en su momento no fue la adecuada o la que mejor la representa, pues según sus nuevas declaraciones, Giordana prefiere presentarse como una persona libre de etiquetas y sin ataduras de ningún tipo.

“No pensé que un comentario tan al aire fuera a tener ese impacto. Yo la verdad apoyo muchísimo al movimiento LGBTQ, creo que no supe expresarme de la manera correcta porque a mí no me gustan las etiquetas en general”, contó la hija de Luis Enrique Guzmán, único hijo varón de Silvia Pinal, al programa Ventaneando.

Actualmente la joven de 28 mantiene una relación con un hombre español (Foto: Instagram@giordanaguzman)

Giordana también expresó su identificación con el conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que las orientaciones sexuales y las identidades no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son resultantes de una construcción social.

Dicha teoría fundada sobre estatutos como los del filósofo francés Michel Foucault, ha sido abanderada en los últimos años por, entre otros personajes, la filósofa estadounidense Judith Butler y rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y estrictas.

Hay una teoría muy bonita que es la teoría queer, que me gustaría que más gente se atreviera a identificarse con esa porque para mí el amor no tiene color, ni forma ni género. Yo creo que me enamoro de las personas y no de exactamente el sexo. Yo creo que es más importante ahorita que trabajemos muchísimo en la tolerancia

Giordana también expresó cómo recibió los ataques después de sus declaraciones en Instagram.

No podemos tolerar la intolerancia, ahorita hay mucha libre expresión, pero no hay que confundir con poder dar tu discurso de odio porque a mí me gusta enfocarme en las cosas bonitas de la vida; los comentarios negativos y dañinos que me podría hacer alguien, para mí hablan de lo dañados que están ello

Giordana Guzmán presume de llevar una excelente relación con toda la llamada 'Dinastía Pinal' (Foto: Instagram@giordanaguzman)

La joven contó cómo es que se puso en el ojo público por esta situación, pese a que siempre ha mantenido un perfil oculto a los medios.

“Como acaba de pasar la marcha gay, quise dar mi humilde opinión porque vi muchísimos comentarios muy bonitos y también comentarios muy feos y di mi humilde opinión en Instagram. Me expresé que todos deberían hacer lo que quieran con su vida” , compartió.

El apoyo familiar es importante, y la joven de 28 años puede presumir de ello, pues su mediática “dinastía” es un respaldo en su vida.

Creo que mi familia siempre me ha apoyado por quien soy, creo que les importa mucha más que yo sea una persona trabajadora, amable… Imagínate, tú puedes perderte la mejor experiencia de tu vida por prejuicios o por estar pensando en el qué dirán o que te afecte, la gente siempre te va a criticar y si mi familia se reconoce por algo es que son súper honestos y me incluyo en eso, no voy a negar ni mentir lo que soy, lo que me gusta

Giordana Guzmán le enseñó a su tía Alejandra a realizar sus propias piezas de joyería (Foto: Instagram@giordanaguzman)

La nieta de la diva del cine de oro mexicano contó a la revista TVyNovelas cómo es su relación con las integrantes de la llamada “Dinastía Pinal”:

Me encanta, me fascina, yo los amo porque son unos personajes con una personalidad muy marcada. Mi tía Sylvia me mata de risa, la amo, la adoro; a Michelle la admiro mucho; Camila es una gran actriz; Stephanie también hace reír mucho porque es muy chistosa

Y respecto a su polémica prima, quien se ha visto envuelta durante largo tiempo en múltiples escándalos y declaraciones contra su madre, Alejandra Guzmán, Giordana fue clara en profesarle su amor.

“Frida es más mi hermana que mi prima, porque nuestras madres estuvieron embarazadas al mismo tiempo y yo nací un mes después que Frida, entonces crecimos con la misma edad, viéndonos todo el tiempo. Somos muy unidas, yo la amo y la respeto mucho porque se me hace muy fuerte e inteligente; de todas, ella era quien tenía las mejores calificaciones en todo lo que estudiaba”, recordó la joven.

