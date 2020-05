Cuando Michelle Salas y Frida Sofía llegaron a la familia de Silvia Pinal: así confesaron sus embarazos Stephanie Salas y Alejandra Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán nació en 1992 y la bisnieta de Pinal, en 1989 (Foto: Instagram)

En uno de los episodios más recientes de la bioserie Silvia Pinal, frente a ti se recordó el momento en que llegaron a la familia de la actriz Michelle Salas, su bisnieta, y Frida Sofía, su nieta.

En el caso de Michelle, su madre -Stephanie Salas- no quiso revelarle a Pinal, en un primer momento, quién era el padre de la bebé, nacida en junio de 1989.

"No lo conoces porque no existe, yo no tengo pareja y no quiero que nadie, mucho menos la prensa, sepa quién es el papá", dijo el personaje de "Fanny" a Pinal, interpretada por Itatí Cantoral.

Stephanie Salas se convirtió en madre a los 19 años (Foto: Instagram)

"Él tiene su vida, yo tengo la mía, él es un ídolo en este momento, está en su momento cumbre y entre sus planes no está casarse ni mucho menos va a ser tener un bebé, imagínate si yo digo que es el papá, la prensa lo va a volver loco, lo van a presionar para tomar una decisión que está entre nosotros tomar", añadió la entonces joven Fanny.

En la escena pudo verse cómo Pinal cuestionaba a su nieta sobre si estaba preparada para el reto de ser madre. "Soy hija única y he pasado toda mi vida muy sola hasta ahora, este bebé es mi bendición y de verdad es lo que más deseo en esta vida".

Como se sabe ahora, el padre es el cantante Luis Miguel, con quien Michelle Salas tuvo una relación más cercana no de niña sino cuando era mayor, aunque ahora parece que están distanciados de nueva cuenta.

Stephanie y Michelle Salas

Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán, y nieta de Silvia Pinal, nació en marzo de 1992.

La cantante acudió a la casa de su madre en el Pedregal, para informarle a Pinal de su embarazo.

Actualmente Alejandra Guzmán y Frida Sofía están distanciadas

La principal preocupación de Guzmán no era el embarazo en sí, sino la manera en que su disquera tomó el asunto, pues recién comenzaba a despuntar su carrera musical.

“Los que no están nada contentos son los de la disquera, dicen que el público me ve como la rebelde, la que todo lo desafía, que me peleo con quien sea y que eso no combina con el papel de mamá. Ellos creen que mi embarazo puede terminar con mi carrera”, le decía a Pinal el personaje de “Alondra”, es decir el de Alejandra en la vida real.

Parte de la familia de Silvia Pinal (IG: sylviapasqueloficial)

El desnudo de Silvia Pinal

Como bioserie, la producción de Carla Estrada retrató diversas facetas en la vida de Pinal, como lo fue el momento en que decidió desnudarse para una revista.

Una vez divorciada de Enrique Guzmán, y cuando ya estaba en sus 40, la actriz aceptó la propuesta de una revista española para quitarse la ropa.

“Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre, tenía muchas ganas de sentirme libre, de retar al mundo”, explicó la estrella mexicana en la producción de Carla Estrada, que se está retransmitiendo en Televisa.

Así apareció en "Interviú" (IG: silviapinalmx)

“Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar de mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, añadió sobre su decisión.

Luego de la emisión del episodio, Pinal compartió en su cuenta de Instagram las fotografías originales de aquella sesión de los años 70.

En las fotos se le vio recostada sobre una mesa de billar y sentada con unas hojas cubriéndole de manera estratégica sus zonas íntimas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El día que Silvia Pinal posó desnuda para una revista: la estrella recordó en Instagram esa sesión

Frida Sofía reapareció con un provocador mensaje luego de una semana en silencio