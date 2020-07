“Se comprobó que existe violencia en mi contra”: Ninel Conde se sometió a una prueba psicológica en la batalla hacia Giovanni Medina

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

A cuatro meses sin poder ver a su hijo Emmanuel y entablar una dura batalla legal en contra de su ex pareja Giovanni Medina, la actriz y cantante Ninel Conde no pierde la esperanza de dar marcha atrás a las restricciones en su contra y se sometió a una prueba psicológica con la que comprobó que fue víctima de violencia de género por parte del padre de su pequeño.

La famosa mexicana denunció formalmente a Giovanni Medina por violencia intrafamiliar ante los juzgados mexicanos, con lo que busca recuperar la custodia de su hijo de cinco años.

Entre las pruebas que Ninel Conde presentó se encuentran las pruebas psicológicas a las que se sometió y que comprueban que sí fue víctima de abusos por parte del empresario con el que procreó a Emmanuel en 2014.

“Hay más pruebas que están aceptadas como válidas y donde ya se comprobó que existe violencia en mi contra, violencia de género, violencia familiar, y de igual manera nos acaban de entregar los resultados psicológicos donde se comprueba que existía violencia”, declaró en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera Mano.

La artista mexicana aseguró que durante seis años vivió los abusos y esto ya fue constatado por las autoridades mexicanas, pero debe esperar a que le permitan reencontrarse con su hijo, al que no ve desde hace cuatro meses cuando Giovanni Medina le impidió acercarse.

Sobre la comunicación que mantiene con su hijo, la también conocida como “Bombón asesino” mencionó que la última vez que habló con él fue el domingo y esta semana tuvo la oportunidad de volver a comunicarse con él y ponerle algunas actividades.

“Los primeros días lo vi muy distante, como que no entendía lo que estaba pasando y ya la última vez estuvo un poquito más relajado porque el ambiente en su casa estuvo menos tenso. Qué te puedo decir lo poco que se ve en 20 minutos, yo estoy segura que a Emmanuel le hace falta su mamá”, precisó.

Confío en que las autoridades mexicanas le darán la razón y podrá reunirse en breve con el pequeño.

Ninel Conde busca que su caso sea tomado de ejemplo para ayudar a otras mujeres que han sufrido por no ver a sus hijos a causa de sus ex parejas. “Lo que quiero es que se haga justicia, hay muchísimas mujeres que están viviendo lo mismo que yo he vivido y creo que no podemos quedarnos calladas, tenemos que seguir alzando la voz y sí es un delito que desgraciadamente no tiene sanciones tan extremas, pero sí las hay y el conjunto de delitos que esta persona ha cometido se llevan a una consecuencia importante”, precisó.

La relación entre Conde y Medina siempre ha sido complicada. La pareja ha enfrentado al menos dos rupturas y cientos de peleas por la custodia del pequeño Emmanuel, quien nació en 2014.

Pero fue este año cuando los conflictos se recrudecieron y se destapó una álgida pugna por el cuidado del menor, que incluso ha involucrado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ninel, gracias a su trabajo como figura pública, es quien más transparente se ha mostrado durante todo el conflicto. Así ha dado a conocer todos los maltratos de los que ha sido objeto por parte de Giovanni Medina, habló de la restricción que recibió de las autoridades mexicanas para acercarse a su hijo y hasta del amparo que obtuvo en medio del calvario que ha sufrido desde hace tres meses.

También mostró los correos electrónicos y mensajes de texto que recibió de su ex pareja y en los que se pueden leer varios insultos en su contra e incluso le asegura que jamás volverán a hablar porque es “su peor enemigo”.

